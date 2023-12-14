“Прирівняти до чоловіків”: скандальна нардепка шокувала заявою про мобілізацію жінок

Нардепка з комітету Нацбезпеки Мар’яна Безугла знову втрапила у скандал, тепер пропонує зрівняти чоловіків та жінок під час мобілізації.

Що так обурило людей і чи дійсно жінки теж масово підуть на фронт, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Заява Безуглої

Нардепка Мар’яна Безугла не вилазить зі скандалів. Вона то зтравлювала Залужного із Зеленським, то про мобілізацію робила не менш гучні заяви. От і цього разу історія повторилася, тільки тепер питання стосується мобілізації жінок. Їх членкиня комітету з Національної безпеки пропонує прирівняти до чоловіків.

“Мене питають щодо змін в законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби, а особливості надаємо право визначати Міністерству оборони. Жінки ж мов “інакші” і не можна їх порівнювати! От хай чоловіки навчаться народжувати, тоді подивимось! І взагалі, це про право на життя! Шановні, а права чоловіків і цінність життя якась інша?”, — йдеться у дописі Безуглої на її сторінці у Facebook.

Яких змін чекати?

За її словами, такі зміни пропонуються у законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію, які й будуть вирівнювати чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. Але навздогін Безугла відразу ж заговорила і про відстрочку для жінок. Каже, вагітність буде залізним аргументом.

“У жінок залишиться унікальна відстрочка і право на звільнення — вагітність. Якщо вагітна — не мають право мобілізувати / можеш звільнитися. Але в той же час, декретну відпустку як право на відстрочку / звільнення плануємо надати як дружині, так і чоловіку на вибір”, — написала Безугла.

За яких умов можна звільнитися?

Нардепка зазначила, що в штурмовики та інші бойові професії жінка зможе піти суто добровільно. А от якщо на війну потрапляє подружжя військовослужбовців, яке має одного-двох дітей, то або чоловік, або жінка можуть звільнитися зі служби, або ж отримати відстрочку, а якщо дітей троє і більше, то взагалі з армії мають піти право обоє.

А якщо в сім’ї військовий — тільки чоловік, то коли в нього народжується третя дитина, він також отримує право на звільнення. Така заява не минула безслідно, у Мережі люди засипають коментарями пост Мар’яни Безуглої питаннями.

Коментарі під дописом Безуглої

Коментарі під дописом Безуглої

Коментарі під дописом Безуглої

Коментарі під дописом Безуглої

Є ті, хто таку новинку підтримують.

Коментарі під дописом Безуглої

Коментарі під дописом Безуглої

Жінки мають йти на війну?

А тепер розбираємося, чи дійсно жінки мають йти на війну. Верховною радою у жовтні 2023 року було прийняте рішення, що жінки-військовослужбовці, жінки-медики, які мають медичну освіту, мають стати на військовий облік. Уряд затвердив перехідний період терміном на 3 роки. Тобто українки медичних і фармацевтичних професій та спеціальностей мають добровільно стати на військовий облік до 2026 року. При цьому військовозобов'язаним жінкам-медикам виїзд за кордон не заборонений. Такі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців і посадових осіб.

Читайте провідні новини дня:

Правила мобілізації жінок

До слова, кількість жінок у Збройних силах України за два роки повномасштабного вторгнення зросла на 12 тисяч і зараз на рівні із чоловіками службу проходить майже 43 тис. військовослужбовиць. В Міноборони нагадали, що раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, але тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

А ось, до речі, про зміни, які стосуватимуться і жінок, крім Безуглої досі ніхто не сказав ані слова, а свою думку на рахунок таких змін висловила військовослужбовиця Аліна Михайлова, вона має пряме відношення до Збройних Сил України, адже з загиблим нареченим, Героєм України Дмитром Коцюбайлом була частиною першого окремого штурмового батальйону “Вовки Да Вінчі”. Також Аліна є керівницею медичної служби “УЛЬФ”.

Дівчина вважає, що ніхто не має права вирішувати, що повинна робити жінка і, якщо дівчина хоче воювати, хоче бути штурмовиком, вона має для цього мати відповідні знання, вміння та фізичну підготовку, але в першу чергу в Україні має бути обов’язково військова підготовка жінок.

“У нас є військовозобов’язані жінки, це насамперед медичний персонал і його на фронті не вистачає. Але якби жінці не було на фронті місця, то, мабуть, більшість чоловіків, які ховаються від мобілізації, мали б піти замість цих жінок. Але чомусь жінки беруть всі свої сили, всі свої вміння і не вміння, вчаться і заміняють або не заміняють частину тих же чоловіків”, — зазначила Михайлова.

Рада визнала “проколи” у мобілізації

Отож навіть військовозобов'язаній жінці з медичною освітою не можуть вручити повістку, бо під час мобілізації жінок примусово не призивають до армії, принаймні поки що. Але вони, безумовно, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час, або ж піти на службу добровільно, підписавши контракт.

Тим часом у Раді таки озвучили основні проблеми з мобілізацією в Україні, зазначають, що суспільство занадто розслабилося і живе в ілюзіях, що перемога наступить вже завтра, є проблеми і з відбором на військову службу та методами роботи ТЦК.

З основного: комплектація за принципом кількості, а не якості, ставлення до пересічного військового в армії в цілому, багато тих, кому за 45, і навіть заговорили про “курортників”, точніше про те, що у Києві та Одесі військкомати буквально заплющують очі на нічні клуби, водночас у районах та селах забирають на службу всіх чоловіків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Всіх жінок — на війну?! Нардепка відчепилася від Залужного, але влізла у новий скандал!

Читайте також: