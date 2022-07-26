Природа на служінні у військових: "кікімори" із трави і листковий трафарет допомагають бійцям на фронті

Українські волонтери-винахідники вигадали нові способи камуфляжу автомобілів та техніки, на допомогу прийшли природні матеріали, йдеться в ТСН.

Волонтер Ігор Реп’яшенко спочатку з поверхні машини знімає лакове покриття за допомогою наждачного паперу. Цей процес триває найдовше. «Чим більше рисок, тим більше фарба вчепіться і не відпаде», - каже Ігор.

До повномасштабного вторгнення Росії, розповідає Ігор, працював автомеханіком на СТО. Тепер фарбує автівки для військових на передову. За чотири місяці війни оновив уже понад два десятки машин.

Спочатку, каже Ігор фарбував автомобілі тільки матовою темно-зеленою фарбою. Потім вирішив використовувати декілька кольорів. Аби малюнок на машині був більш природним і її було менше видно ворогові в лісі чи в кущах? Ігор використовує гілки дерев як трафарет. «Мабуть після 5, 6 автомобіля я запам’ятав, що колись дуже давно, коли я ще був молодим, ми малювали такі трафарети на футболку і потім згадав. От звідки воно!», - каже чоловік.

Буквально за кілька хвилин автівка повністю змінює свій зовнішній вигляд, аби пофарбувати її всю потрібно 6 годин.

«Якраз саме той камуфляж, який маскує автомобілі в лісі, де є хоть якись дерева в полі теж тому що добавляється жовта фарба», розповідає волонтер.

А біодизайнер Олег Земнихов демонструє на собі маскувальний плащ sз природного біоматеріалу. Це газонна трава, яка виросла не у ґрунті, а на тканинній основі. На створення такого біоматеріалу Олега надихнули тенденції світової моди. Наразі у світі дуже популярно використовувати живі рослини в одязі, каже дизайнер.

«Вирішив, щоб сам ворс був трав’яний, а трималось за рахунок того, що воно проростає через тканинну основу це в даному випадку мішковина і тримається завдяки своєму корінню», - пояснює він.

З цієї біотканини Олег збирався зробити одяг та аксесуари. Коли ж почалася війна він зрозумів, що природний матеріал можна використовувати для створення так званих «кікімор» або замість маскувальних сіток для приховування позицій, або військової техніки.

«Ми хочемо такий універсальний плащ, якій можна було б одягнути на себе, або накрити щось. Його з близька підійти і можна не зрозуміти, що це таке», - переконує чоловік.

На виготовлення біоматеріалу йде один місяць. Потім, коли насіння проростає до потрібного розміру, трав’яний килим висушують на сонці, аби він нагадував суху траву. Колір біоворсу можна змінювати відповідно до місцевості.

«Наприклад, це може бути як копиця сіна замаскуватись, а ще там де скошена солома. Можна її підфарбувати балончиком по місцевості», - показує волонтер.

Ідеями Олега вже зацікавились військові, найближчим часом його біоматеріал випробують на фронті.

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