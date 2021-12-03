Приставив ніж до горла і вимагав інтиму: на Одещині суд виправдав жінку, яка випадково вбила нападника

Приставив ніж до горла і вимагав інтиму: на Одещині суд виправдав жінку, яка випадково вбила нападника

Підозрювана не визнала своєї вини.

В Одеській області жінка, захищаючись від домагань, випадково вбила нападника. Суд визнав жінку невинною.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на вирок Біляївського районного суду Одеської області.

Чоловік погрожував жінці ножем, бо вона відмовила йому в інтимі

За даними слідства, чоловік, будучи нетверезим, домагався жінки. Він нецензурно висловлювався про підозрювану та вимагав від неї інтиму. Коли жінка йому відмовила, то прийшов у її кімнату із ножем.

"Підозрювана, побоюючись за своє життя, керуючись раптово виниклим умислом, спрямованим на зупинення протиправних дій останнього, схопила своїми руками праву руку чоловіка, в якій він тримав ніж, викрутила її, направивши лезо ножа в бік грудей чоловіка, і застосовуючи фізичну силу, встромила ножа в груди чоловіку", - йдеться у матеріалах суду.

Жінка відштовхнула чоловіка, а коли повернулась, то він був уже мертвим

Підозрювана не визнала своєї вини. Вона пояснила, що в той день із чоловіком випила вина і пішла до своєї кімнати. Після цього той прийшов до неї та почав домагатись. Але жінка його прогнала. Через деякий час чоловік повернувся із ножем у руках. Він приставив лезо до шиї підозрюваної, вдарив її об стіну та вимагав від неї інтиму. Тоді вона вивернула руку чоловіка, в якій був ніж, та штовхнула його. Коли підозрювана повернулась, то побачила, що чоловік був уже мертвим.

Сусід підозрюваної розповів, що жінка разом із потерпілим працювали по господарству. Між ними ніколи не було конфліктів. Коли все сталось, то підозрювана розповіла йому, що покійний її домагався і вона захищаючись випадково штовхнула його на ножа.

Суд виправдав підозрювану

Суд виправдав жінку, зазначивши, що підозрювана лише оборонялась від нападника.

"Жінка відпочивала у будинку, куди зайшов загиблий та перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння вимагав вступити з ним у статеві зносини і в подальшому погрожував їй ножем. Підозрювана діяла в межах необхідної оборони, кримінальній відповідальності не підлягає. З огляду на вищезазначене, в межах пред`явленого обвинувачення підозрювану слід виправдати відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю в її діянні складу злочину, передбаченого ст. 118 КК України", - вказано у вироку суду.

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