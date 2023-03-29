Пристрасті довкола Києво-Печерської лаври: група людей влаштувала гучну суперечку (відео)

Біля Києво-Печерської лаври сьогодні, 29 березня, група людей влаштувала суперечку.

Як передає кореспондент ТСН.ua, суперечка виникла на релігійну тему.

"Одні люди вимагають, що монахи мають виїхати з Лаври, а інші їм розповідають про "один народ", - передає кореспондент.

Зокрема, емоційно сперечалися жінка і чоловік:

— Ви тільки що сказали, що підтримуєте виселення ченців. Чому?

— Тому що вважаю, що це москальська церква. Я маю право так вважати.

— Ви говорите і обзиваєте нас, які кожного тижня ходять в церкву, хочете нас вигнати.

— Я вас не виганяю.

— Але ви це підтримуєте це. Куди ви нас хочете втягнути? До Епіфанія, якого ми не знаємо. На віросповідання ви не ходите. Епіфаній не патріарх.

— Я не богослов, я не маю освіти.

Поліцейські кажуть, що ця жінка, яка брала участь у суперечці, постійно ходить до Лаври і підтримує УПЦ МП.

"Ходить сюди, як на роботу. Вона вже встигля сьогодні обізвати зрадниками всіх журналістів, бо вони "не люблять Павла", намісника Лаври", - розповіли ТСН.ua поліцейські, які охороняють Лавру.

Нагадаємо, сьогодні у Києво-Печерській лаврі, яку за рішенням Міністерства культури України 29 березня мають покинути ченці УПЦ МП, віряни зібралися на молитву.

Попри розпорядження, багато монахів кажуть, що не збираються залишати територію обителі, а рішення щодо виселення називають "незаконним".

Так, священник, який представився архімандритом Полікарпом, у коментарі журналісту ТСН.ua сказав, що "виїжджати не буде, бо прийшов сюди вмерти".

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