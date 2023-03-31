Пристрасті навколо Києво-Печерської лаври: почалася шарпанина, втрутилася поліція (фото, відео)

Біля Києво-Печерської лаври триває протистояння прихильників УПЦ МП та невідомих молодиків.

Як передає кореспондент ТСН.ua, після словесних суперечок почалася шарпанина.

"Хлопець на протезі, який сказав, що він не військовий і представився активістом Євгеном, підійшов до храму з плакатом, розвернув його, почалась шарпанина. Вона тривала близько 10 хвилин. Активіст разом з іншим вигукували: "Геть русню з Лаври". Втрутилась поліція, зробили коридор. Хлопцю порвали плакат. Він вийшов зі двору Лаври", - передає журналіст.

Фото: ТСН.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що служителі Лаври та віряни, яких зібралося сьогодні близько 200 осіб, заблокували вхід до одного з храмів.

Комісії, яку не пустили вчора, наразі немає.

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