Пристріт для окупанта, допомога для ЗСУ: українки створили "відьомський" календар на продаж

Українські жінки дедалі частіше використовують намовляння, сподіваючись, що це зашкодить ворогу. А деякі використовують образи мольфарок, мавок та чаклунок для фотосесій, щоб заробити кошти на ЗСУ.

Українські жінки вдаються до побутових прокльонів і до цілого відьмацького волонтерського десанту, аби лише зурочити ворогів, йдеться в ТСН.

12 волонтерок приміряли на себе відьмацькі образи і сфотографувалися для благодійного календаря. На фото чаклують на шкоду окупантам, подальший план - начарувати щонайменше 4 тисяч таких календарів, розіграти в лотерею та через аукціон. Дівчата переконані, що російський ворог українського відьмацтва остерігається.

Ольга Стоян вирішила боротися з руснею силою вогню, з ним позує на фото. «Мені хотілося сказати, що я добра, але якщо ви прийдете на мою землю, то я вас спалю», - каже волонтерка.

Ядвига вишиває на рушниках - ворогу смерть, ЗСУ - захист. Її чоловік - військовий, задум схвалив. «Ми не бачимось, як і всі і мені хочеться, аби моя фотографія, мій образ висів у нього в бліндажі», - каже дівчина.

Наймолодша учасниця фотосесії - Єлизавета - лісова мавка з черепом. «Череп класний, череп справжній, йому 2000 років, він з Донеччини, нам з кафедри університету Шевченка його позичили», - каже дівчина.

Цей календар буде починатися із серпня, дівчата кажуть, це на вимогу військових, сказали, що не хочуть чекати аж до наступного року. Кожен календарний місяць супроводжується рядками, які вже покладені на музику, вірш української поетеси Людмили Горової.

«Вірш, який я писала, як терапевтичний, і писала його для себе, але він виявився терапевтичним не тільки для мене. Для когось це закляття, для когось намовляння, для когось це просто вірш», - каже поетеса Людмила Горова.

Поетеса пояснює, якщо ворога її закляття працює, то вона все зробила правильно. «Вони бога не бояться, а всього такого навколовідьомського, все, що вибиває грунт з-під ніг, все, що нам дає силу і ресурс- все працює», - каже вона.

Відьми-волонтерки для ілюстрації вірша вибрали правильну символіку, пояснює професор Мирослав Борисенко. «Символи, які використовуються в чаклунстві, вони дуже давні, використовуються кістки тварин, або людей пов'язують із землею, із піском», - каже він.

В звичайні часи професор вивчає та викладає етнологію, під час війни - воює на фронті. Переконує, в Україні чаклунство зазвичай направлене на захист і вдатися до намовлянь українок могли змусити лише особливі обставини.

«В традиційній культурі зустрічається магія, але ця магія захисна, це захисна магія, любовна магія, але вкрай рідко бувають випадки, коли жінки застосовують магію на шкоду, але це крайні випадки, це випадки, які пов'язані з насильством, смертю», - запевняє професор.

Найстрашніші закляття для ворога в українській культурі накладалися за сексуальне насилля. А дівчата переконані, що зберуть щонайменше на «Байрактар». «Ми домовилися з дівчатами, що ми збираємо гроші на рахунок і ділимо їх порівну», - каже волонтерка.

А зароблене від магії підуть на ЗСУ.

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