Ольга Кошеленко дослідила розсекречені документи американських спецслужб та Білого дому та поговорила з безпосередніми учасниками історичних подій, які знають, що відбувалось за зачиненими дверима.

Від 2 листопада о 23:00 на телеканалі "1+1 Україна" стартує цикл документальних фільмів "ТСН. Особливий погляд". Першою стрічкою стане документальний фільм спеціальної кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко "Секретні файли Білого дому", який детально висвітлює складну еволюцію українсько-американських відносин – від перших років незалежності до повномасштабного вторгнення Росії.

Сьогодні, о 20:00 на youtube-каналі ТСН стартувала прем'єра фільму "Секретні файли Білого дому". Переглянути його можна за посиланням: USA-UA:Секретні файли Білого дому: трансляція ексклюзивного документального фільму ТСН

Розсекречені документи, невідомі до цього подробиці перемовин українських та американських політиків та як Росія намагалася знищити незалежність України протягом років – все це в ексклюзивному проєкті ТСН "USA-UA: Секретні файли Білого дому" журналістки Ольги Кошеленко, яка дослідила, що ж саме всі ці роки Вашингтон ховав під грифом TOP SECRET.

Документальний фільм "Секретні файли Білого дому" / Фото: ТСН.ua

Ольга Кошеленко дослідила розсекречені документи американських спецслужб та Білого дому, які відкривають завісу кулуарних розмов, що визначали геополітику та долю України.

Наприклад, розсекречені розмови президента США Білла Клінтона та першого президента Росії Бориса Єльцина свідчать, що у 1990-ті Москва об'єднала зусилля з Вашингтоном, щоб за допомогою тиску забрати в України ядерну зброю.

Клінтон наголошував на необхідності, щоб Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї до саміту в Будапешті. Водночас треба було подбати, щоб і Україна щось отримала натомість.

"Ми повинні натиснути на неї з усієї сили. Ми ж підписали Тристоронню угоду. Ми троє, і що тепер? Я маю відвідати Україну в листопаді. Притисну Кучму до стіни: угода про нерозповсюдження ядерної зброї, або вони не отримують ні газу, ні нафти!", – казав Єльцин у розмові з Клінтоном.

Як Єльцин і Клінтон тиснули на Кучму, щоб той погодився віддати ядерну зброю

Крім того, у фільмі покажуть раніше невідомі факти про події напередодні повномасштабного вторгнення. У жовтні 2021 року США попередили Україну про підготовку Росії до вторгнення, прогнозуючи швидке падіння Києва.

Вашингтон закликав до оборони та партизанської війни в разі втрати контролю над країною. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі запросив у Валерія Залужного план дій, але той надіслав фальшивий документ, щоб уникнути витоку.

Як кремлівська влада намагалася принизити роль України на міжнародній арені? Чому війна з росією була неминуча? Чому Україна за попередні роки незалежності не стала членом НАТО? Про це ексклюзивно у фільмі розкажуть спікери, які безпосередньо були учасниками історичних процесів.

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