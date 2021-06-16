Прив'язали на вулиці і залишили: у Києві волонтери шукають новий дім для Бетті, від якої відмовилися господарі

Вже пів року красуні Бетті волонтери шукають нових господарів.

У Києві волонтери вже пів року шукають новий дім для собаки, яку колишні господарі викинули просто перед новорічними святами — це сталося на столичному Виноградарі.

Про це ТСН.ua розповіла Юлія Шульга, яка врятувала собаку з вулиці.

"Вперше на районі я її побачила 26 грудня 2020 року зранку. Я була на прогулянці зі своєю собакою, і до нас підбігла досить доглянута собака з нашийником, вона була налякана та підбігала до всіх людей, яких бачила. Я була впевнена, що вона просто загубилась, але оскільки я не мала можливості її забрати до себе, я її сфотографувала і опублікувала ці фото в районних групах в фейсбуку. В той же день я дізналась, що собаку звати Бетті, і що її господар живе на проспекті Свободи, 24 — і це сумнозвісна особа", - розповідає волонтерка.

Дівчина зазначає, що сусідка власника Бетті їй розповіла, що він має алкогольну та наркотичну залежність, агресивний, неврівноважений та проблемний сусід. А ще те, що за останні 3 роки це вже сьома його собака і попередні шість зникли в невідомому напрямку. Юлія одразу зрозуміла, що Бетті в небезпеці, і почала її шукати.

"Наступного разу я зустріла Бетті ввечері 27 грудня. Я вирішила вже ж спробувати поговорити з її господарем, попросила про допомогу двох своїх знайомих, взяла собаку та пішла за тією адресою, яку мені дала сусідка цього чоловіка. Коли я піднялася на поверх, запах алкоголю там відчувався на весь коридор…. Мені було страшно дзвонити в двері, але це було єдиним шансом з’ясувати, що ж все таки сталось і я подзвонила. Мені відчинив п’яний чоловік, який ледь ледь стояв на ногах. Собака дуже зраділа, коли його побачила і побігла назустріч, та він відштохнув її ногою. Я запитала його, чи це його собака, на що почула у відповідь майже нерозбірливе "Мені вона не треба, якщо вона тобі треба - бери собі", - розповідає дівчина.

За її словами, консьєржка будинку їй розповіла, що вночі з 25 проти 26 грудня Бетті вивела на вулицю якась жінка (певно, подруга господара) і прив’язала біля сусіднього магазину. Юлія відвела собаку до ветеринара.

Вже в клініці дівчина з’ясувала, що Бетті повністю здорова та зовсім молода, їй всього близько року, а ще, що вона метис естонської гончої. Бетті стерилізували, чипували та зробили всі необхідні щеплення. Оскільки вихованням собаки її колишній господар не займався, Юлія та небайдужі люди зібрали кошти на місячний курс занять з кінологом, та до цього часу Бетті перебуває на платній масовій перетримці.

"Бетті є дуже активною та, незважаючи на свій сумний досвід, життєрадісною та довірливою собакою, яка мріє про новий дім! Так, вона поки не ідеально вихована, трохи тягне поводок, та іноді настільки радіє людям, що ледь не збиває з ніг на радощах! Та враховуючи її вік та піддатливість до дресури, це коригується. Головне — знайти людину, яка готова займатись", — розповідає волонтерка.

Сотні публікацій, реклама на тисячі гривень, але поки жодна людина щодо Бетті не зателефонувала.

Волонтерка просить відгукнутися відповідальних людей, які б погодились подарувати Бетті шанс на щасливе життя. Собака може жити в квартирі або приватному будинку (в вольєрі), але їй надважливо, щоб її вигулювали щодня мінімум 1 годину на день. Єдина умова - це відсутність котів, з якими Бетті, на жаль, не ладнає.

Тих, хто має бажання отримати вірного друга у вигляді лагідної, жвавої та піддітливої Бетті можуть звертатися за номером телефону: (093) 8004465 - Юлія.

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