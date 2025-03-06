Прив'язували до ліжок і змушували жити в нелюдських умовах: у приватному пансіонаті знущалися з людей

Навіть після скандалу приватний пансіонат продовжує свою роботу. Що розповіло керівництво закладу?
В Кам'янці-Подільському у приватному пансіонаті для літніх людей представники Офісу омбудсмена виявили жорстоке поводження з підопічними. Їх зачиняли в палатах і залишали прикутими до ліжок.
Кореспондентка ТСН Світлана Павук вирушила на Хмельниччину, щоб дізнатися, що може коїтися за зачиненими дверима геріатричних приватних закладів.
Пансіонат для людей похилого віку "Промінь життя" – на самій околиці Кам'янця-Подільського. Оплата за місяць перебування стартує від п'яти тисяч гривень.
Представники Офісу омбудсмена виявили тут знущання з літніх людей.
"Люди були прив'язані не мотузками, люди були прив'язані бинтами. Це тимчасовий превентивний захід, щоб вони не зашкодили собі й навколишнім", – заявив керівник мережі пансіонатів для людей похилого віку Максим Шпичко.
Максим Шпичко – керівник цього і ще п'яти приватних пансіонатів на Хмельниччині. Нічого незвичайного на фото омбудсменів не бачить, хоча визнає – цей пансіонат з ненайкращими умовами проживання. Каже, заклад відкривав як тимчасовий на початку повномасштабного вторгнення. Більшість пожильців з деменцією або ж після інсультів. Таких людей сюди привозять родичі, які не можуть доглядати за ними самостійно.
Які умови в палатах – ТСН планувала зафільмувати на камеру. Втім, знімати туди нас не пустили. Вдається зняти лише кілька кадрів через привідчинені двері. В жіночій палаті обдерті шпалери. Це робить сама пацієнтка – запевняє директор.
Поспілкуватися дозволяє лише з двома, обраними ним самим, пожильцями. Вони запевняють: живуть тут, нач в раю. В кімнатах по шестеро людей. Доглядають усіх п'ятеро працівниць.
Пані Галина свого прізвища просить не називати: за перебування брата після інсульту на місяць сплачує майже 10 тисяч. Зізнається, сама просила доглядальниць, щоб прив'язували брата до ліжка.
В офісі уповноваженого Верховної ради з прав людини кажуть – це схоже на катування. В офіційній відповіді на наш запит пишуть: підопічним у закладі дають психотропні препарати без рецептів і призначень лікарів. У персоналу відсутня медична освіта. А умови в зачинених палатах нелюдські. Побачене називають грубим порушенням прав людини. В поліції теж відкрили кримінальне провадження за статтею "незаконне позбавлення волі людини". Втім, жодних подробиць наразі не розголошують.
"На місце події одразу виїхали правоохоронці, провели необхідні слідчі дії, наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження", – каже керівниця сектору комунікації ГУ Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега.
Попри це, заклад і досі працює. Керівник показує нам новобудову на іншому кінці міста – туди планує переселити пожильців улітку.
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