Прив'язували до ліжок і змушували жити в нелюдських умовах: у приватному пансіонаті знущалися з людей

Навіть після скандалу приватний пансіонат продовжує свою роботу. Що розповіло керівництво закладу?

В Кам'янці-Подільському у приватному пансіонаті для літніх людей представники Офісу омбудсмена виявили жорстоке поводження з підопічними. Їх зачиняли в палатах і залишали прикутими до ліжок.

Кореспондентка ТСН Світлана Павук вирушила на Хмельниччину, щоб дізнатися, що може коїтися за зачиненими дверима геріатричних приватних закладів.

Пансіонат для людей похилого віку "Промінь життя" – на самій околиці Кам'янця-Подільського. Оплата за місяць перебування стартує від п'яти тисяч гривень.

Представники Офісу омбудсмена виявили тут знущання з літніх людей.

"Люди були прив'язані не мотузками, люди були прив'язані бинтами. Це тимчасовий превентивний захід, щоб вони не зашкодили собі й навколишнім", – заявив керівник мережі пансіонатів для людей похилого віку Максим Шпичко.

Максим Шпичко – керівник цього і ще п'яти приватних пансіонатів на Хмельниччині. Нічого незвичайного на фото омбудсменів не бачить, хоча визнає – цей пансіонат з ненайкращими умовами проживання. Каже, заклад відкривав як тимчасовий на початку повномасштабного вторгнення. Більшість пожильців з деменцією або ж після інсультів. Таких людей сюди привозять родичі, які не можуть доглядати за ними самостійно.

Максим Шпичко

Які умови в палатах – ТСН планувала зафільмувати на камеру. Втім, знімати туди нас не пустили. Вдається зняти лише кілька кадрів через привідчинені двері. В жіночій палаті обдерті шпалери. Це робить сама пацієнтка – запевняє директор.

Поспілкуватися дозволяє лише з двома, обраними ним самим, пожильцями. Вони запевняють: живуть тут, нач в раю. В кімнатах по шестеро людей. Доглядають усіх п'ятеро працівниць.

Пані Галина свого прізвища просить не називати: за перебування брата після інсульту на місяць сплачує майже 10 тисяч. Зізнається, сама просила доглядальниць, щоб прив'язували брата до ліжка.

В офісі уповноваженого Верховної ради з прав людини кажуть – це схоже на катування. В офіційній відповіді на наш запит пишуть: підопічним у закладі дають психотропні препарати без рецептів і призначень лікарів. У персоналу відсутня медична освіта. А умови в зачинених палатах нелюдські. Побачене називають грубим порушенням прав людини. В поліції теж відкрили кримінальне провадження за статтею "незаконне позбавлення волі людини". Втім, жодних подробиць наразі не розголошують.

Знущання з мешканців пансіонату

"На місце події одразу виїхали правоохоронці, провели необхідні слідчі дії, наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження", – каже керівниця сектору комунікації ГУ Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега.

Попри це, заклад і досі працює. Керівник показує нам новобудову на іншому кінці міста – туди планує переселити пожильців улітку.

Страшна правда про приватні пансіонати для літніх людей в Україні! Прив’язані, замкнені, голодні

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