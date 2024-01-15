"Приватне життя має бути захищеним": нардеп про гучний законопроєкт щодо реєстру військовозобов'язаних

За словам Гончаренка, у цьому документі дуже багато правок, тому наразі складно сказати, в якому кінцевому вигляді він буде ухвалюватися.

У Верховній Раді готують до другого читання законопроєкт № 10062 про держреєстр військовозобов'язаних, сертифікат захисника та автоматичне отримання статусу учасника бойових дій.

Які зміни хочуть внести та про які норми точаться дискусії між нардепами, розповів в ексклюзивному коментарі ТСН.ua народний депутат Олексій Гончаренко.

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"Йдеться про реєстр військовозобов'язаних – величезну базу даних. З одного боку я розумію – безумовно державі потрібен такий реєстр. Але дійсно, незрозуміло, нащо у цьому реєстрі оці всі дані. Тому ми зараз в процесі , в четвер (11 січня. – Ред.) ми внесли цей законопроєкт і почали його розгляд", – каже нардеп.

За словам Гончаренка, у цьому документі дуже багато правок, тому наразі складно сказати, в якому кінцевому вигляді він буде ухвалюватися.

"Мій підхід такий – держава має знати і вести реєстр військовозобов'язаних, але там не має бути зайвої інформації і приватне життя має бути захищеним. Я не розумію, навіщо державі знати наприклад, коли військовозобов'язаний перетинав кордон. При чому це до його військових зобов'язань", – каже депутат.

Гончаренко прокоментував, чому його колеги з "Євросолідарності" Ірина Фріз та Ірина Геращенко опублікували різну інформацію щодо законопроєкту. За словами Геращенко, до реєстру хочуть вносити інформацію про адміністративні правопорушення і всі виїзди за кордон, боргові зобовʼязання. Тоді як Фріз уточнила, що ці норми прибрали.

"У тому, як це було винесено Комітетом до другого читання, там ці норми були. Але частина цих норм уже знята під час розгляду. Тобто там сама Ірина Фріз ставила на підтвердження певні правки і вони вже зняті. Тобто під час розгляду частина з цих норм не пройшла. І будуть зняті. Але цей процес триває, він не завершений, тому що це засідання Ради закрилося, не закінчивши розгляд цього питання. Там попереду ще багато правок. Я не можу сказати, в якому кінцевому вигляді буде цей законопроєкт", – каже депутат.

Надання статусу учасника бойових дій

Гончаренко зауважив, що найбільше його цікавить у цьому законопроєкті автоматичне надання статусу учасника бойових дій, адже наразі з наданням цього статусу є багато проблем.

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"Багато тих, хто мають на це право, досі його не отримали. Першопочатково цей законопроєкт був саме про це. Але потім він набув нових рис. І став набагато ширшим", – розповів нардеп.

Він наголосив, що автоматичне надання статусу учасника бойових дій виключить корупційну складову і спростить життя нашим захисникам.

"Це дуже спростить всю систему. Ідея в чому – якщо людина хоч раз отримала бойову доплату за безпосередню участь у бойових діях, то автоматично таку людину надають цей статус. Це саме і з бойовими пораненнями. Очевидно, що це сталося під час бойових дій. Очевидно, що людина має отримати такий статус. Будь-яка автоматизація і прибирання ролі людина – це завжди зменшення корупції", – підсумував депутат.

Що відомо про створення держреєстру військовозобов'язаних

Нагадаємо, що у 8 листопада 2023 року Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, що передбачає створення електронного реєстру військовозобов’язаних.

ТСН.ua писав, які персональні дані громадян вноситимуть до реєстру резервістів, та як ТЦК та СП автоматично отримуватимуть всі необхідні відомості. Зокрема, проєкт передбачає передання Міноборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін’юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств

Також ми писали про е-кабінет призовника та військовозобов'язаного, та як каратимуть ухилянтів.

Крім того, ТСН.ua зібрав усе, що відомо про роботу електронного реєстру військовозобов'язаних “Оберіг” та до яких змін в мобілізації призведе його застосування.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що єдиний реєстр військовозобов'язаних необхідний для того, щоб відцифрувати інформацію про громадян та автоматизувати роботу військкоматів.

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