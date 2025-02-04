Приватний дитсадок: як батьки можуть отримати компенсацію за навчання

Батьки, чиї діти відвідують приватний дитсадок чи школу, можуть отримати компенсацію від держави чи місцевого бюджету. Що про це відомо?

Приватні садки та школи дедалі частіше звертаються по компенсацію до державних та місцевих бюджетів. Усе для того, щоби стати фінансово доступнішими. Міністерство освіти допомагає платити зарплати вчителям у приватних школах. А в столиці - помагають батькам платити за відвідування приватних дитсадків.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Боднар.

У приватному дитсадку діти вчать англійську, танцюючи і граючись. У розкладі ще є математика, природознавство і плавання. Цей заклад платний і віднедавна подорожчав.

"Всі послуги, які приймають участь в наших послугах, вони всі зросли. Тому, ми були вимушені підняти вартість. І, враховуючи те, що дуже слабкий набір і необхідна підтримка у такий складний час наших поточних клієнтів, то ми використовуємо всі можливі інструменти, які забезпечені нашою державою", - каже директорка приватного дитячого садка Ольга Подгола.

Ольга Подгола.

Програма з підтримки приватних закладів називається "Гроші ходять за дитиною". На державному рівні підтримують приватні школи. Якщо заклад має ліцензії і достатню кількість учнів, то з держаного бюджету виділяться субвенція на зарплати вчителям. І подаються на цю програму все більше закладів.

"В бюджеті передбачено 740 мільйонів гривень на цю ціль. Щороку ця кількість збільшується. Якщо взяти, до прикладу, 2024, то було таких 322 школи, і зараз це вже 391 школа", - каже заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

У столиці гроші ходять за дитиною ще й у приватних садочках. Дошкільний заклад повинен мати ліцензію, дитина київську прописку і не стояти в черзі до комунального садка. Це вже підтримка на місцевому рівні. Необхідний пакет документів на кожну дитину садочок має подати до райоупралінння освіти. І тоді місто компенсуватиме частину витрат, відтак батьки зможуть платити менше. На відшкодування - 6329 гривень. У 2025 році ця сума збільшилась.

Як отримати субвенцію приватним закладам освіти

Майже всі приватні садочки, які забажали приєднатися до програми, заявки до освітніх управлінь вже подали. Але щомісяця доведеться доносити та оновлювати деякі документи, зокрема звітувати, що всі діти на місці. Через те, що дітей часто вивозять, столичні приватні садочки вже зіткнулися з дефіцитом вихованців. Наприклад у цьому садочку, де і заняття, і басейн - ледь набрали ясельну групу. Зараз у ці групи йдуть ті, хто народився у 2023-2024 роках. Директорка, каже, помітили цікаву тенденцію.

"У нас зараз в молодшій групі 13 діток, от 14 чекаємо - дівчинку і дуже їй радіємо. Тому що загалом в цій групі - три дівчинки і одинадцять хлопців", - каже Ольга Подгола.



Що не можуть набрати ясельні групи визнають і в комунальних садках. В райуправлінні зізналися, подекуди дозволили набирати діток, не з двох років, а з одного - усе аби набрати групу.

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