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Приватний медзаклад, де проходили реабілітацію: подробиці моторошного вбивства пацієнтки на Вінниччині

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Ігор СеровІгор Серов
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Приватний медзаклад, де проходили реабілітацію: подробиці моторошного вбивства пацієнтки на Вінниччині

Фото: pixabay.com

У поліції розповіли жахливі подробиці вбивства працівником лікарні пацієнтки на Вінниччині.

Стали відомі нові подробиці жахливого випадку на Вінничині, де працівник приватного медзакладу підозрюється у вбивстві пацієнтки, з якою у нього сталась низка конфліктів. Відомо, що працівник лікарні задушив жінку.   

Як розповіли поліцейські у коментарі для ТСН.ua, підозрюваний не маскував вбивство, як це іноді трапляється в аналогічних випадках. 

"За сукупністю речових доказів не могло бути маскування. Щодо закладу – це був приватний заклад, де люди проходили лікування", - розповіла нам речниця ГУНП у Вінницькій області Заріна Маєвська. 

За даними поліції, зараз підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік, запідозривши дружину в зраді, кілька разів її зґвалтував та вбив.

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