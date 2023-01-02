"Привид Києва" допомагає і після загибелі: мати пілота відкрила оздоровчий центр для військових

Кошти від держави мати загиблого героя вклала у будівництва оздоровчого центру для українських захисників.

Мати загиблого Героя України Степана Тарабалки віддала частину грошей, які отримала від держави, для будівництва оздоровчого центру для українських військових. Її ідею підтримали небайдужі – хто грошима, а хто вправними руками. І наприкінці листопада Наталя Тарабалка, як і обіцяла, відкрила свій центр і встигла прийняти там зо 30 бійців.

Як все працює, йдеться в ТСН.

Одні військові у тренажерці розробляють руки та ноги після поранень. А інші реанімують хребти після важких бронежилетів і ночівель у холодних окопах. Досвідчені реабілітологи кажуть, що у цивільному житті з такими складними травмами не стикалися.

Оздоровчий центр із нуля створила Наталя Тарабалка – мати відомого на всю Україну льотчика-винищувача, який загинув у бою з росіянами 13 березня. Бригада, де служив Степан Тарабалка, і була тим самим "Привидом Києва", що днями і ночами давав ворогу відсіч у небі.

"Він завжди хотів бути кращим. Міг перевчитися, на транспортника піти, міг в цивільну авіацію чи просто звільнитися. А він – ні, тільки буду на військовому, на МІГу буду літати", – пригадує мама загиблого героя.

Посмертну нагороду – Золоту зірку Героя України – рідні Степана Тарабалки отримали у День Збройних сил. І лише тоді, зізнається Наталя, вона остаточно повірила в смерть сина.

"Я собі склала таку байку: вручають, певно десь ще живий є. Його ж привезли закритого... Думала, закличуть на вручення, думаю, десь там вийде з-за спини Залужного, скаже: мамо, вибачай, так треба було", – розповідає Наталя Тарабалка.

Сили жити далі Наталі дала робота. Частину грошей, які отримала після загибелі сина, вклала у ремонт будівлі, що стояла пусткою. А далі на допомогу прийшли люди. Разом полагодили електрику, підлогу та пічки, пофарбували стіни, розчистили парк і посадили молоді дерева.

Увесь персонал центру – теж волонтери. Психологиню Наталя зустріла у магазині, коли замовляла ролети на вікна центру.

Також читайте Вийти з депресії і повернутися до повноцінного життя: як сучасні протези творять дива

А з масажисткою Наталією разом проходила реабілітацію після смерті рідних у Яремче.

Тим, хто пройшов пекло війни, найперше потрібна психологічна допомога, вважає Наталя Тарабалка. Тож робить усе, аби її центр був схожий не на лікарню, а на дім. Після здобуття медичної ліцензії творці центру хочуть розширятися

Нічого особливого в своїй роботі Наталя не бачить. Каже, що так продовжує справу сина – бореться за Україну, тільки на своєму, волонтерському фронті.