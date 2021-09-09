Привілеї для вакцинованих: Кузін розповів, що уряд планує змінити карантинні норми

За словами Кузіна, потрібно дотримуватися балансу між захистом населення від коронавірусу і його благополуччям.

У разі введення нового локдауну в Україні, для вакцинованих людей будуть визначені певні привілеї.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Ігор Кузін 9 вересня у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

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"Наслідуючи практику розвинених країн, уряд пропонує наблизити якість життя вакцинованого населення до звичного. І зараз ми працюємо саме на випередження", — сказав Кузін.

За його словами, всі міністерства працюють над змінами до карантинних норм. Головний санлікар наголосив, що потрібно дотримуватися балансу між захистом населення від коронавірусу і його благополуччям.

"Це дасть можливість працювати окремим сферам економіки навіть в період локдауну, не створюючи при цьому надмірне навантаження на систему охорони здоров'я", — говорить він

Так, зміни до чинних правил, які зараз розробляються, передбачають впровадження двох видів сертифікатів: міжнародних та внутрішніх. Ці сертифікати будуть документами, які засвідчують отримання кількості доз вакцини.

"Відповідно передбачається, що більшість обмежень, які будуть у "жовтому" та "червоному" рівнях епідемічної небезпеки, не будуть застосовуватися для вакцинованих. При цьому для "жовтого" рівня буде достатньо навіть однієї дози вакцини, а вже для "червоного" рівня потрібен буде повний курс щеплень. Маємо надію, що найближчим часом зможемо представити такі зміни, але лише коли постанова набере чинності. А це сім днів від дня її розгляду в уряді", — підсумував головний державний санітарний лікар.

Ігор Кузін пояснив, чи передбачено переваги за умов погіршення епідситуації для вакцинованих осіб

Раніше повідомлялося, що від понеділка, 13 вересня, в Україні можуть ввести "жовтий" рівень епіднебезпеки, а у регіонах, де найгірші показники з коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше.

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