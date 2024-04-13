Привіт від Черновецького: в центрі Києва виявили "приватну землю" на виході з метро

У Києві містяни обурилися появою шматка приватної землі у самому центрі столиці. Йдеться про смугу тротуару від станції метро "Палац спорту" до ТЦ "Гулівер".

Про появу прямокутників, на яких фарбою під трафарет написано "приватна власність", повідомила синопткиня Наталка Діденко.

"А що, можна купити прямо в центрі міста особистий прямокутничок землі і застовпити його?", - написала Наталка Діденко на своїй сторінці у соціальній мережі.

Допис зі сторінки Наталки Діденко

Зазвичай по "приватному коридору" люди ходять від станції метро "Палац спорту" до ТЦ, бо він починається біля самого виходу з підземки. Ходити там нікому не забороняють, але територія чітко відділена стовпчиками та пристроями для паркування автомобілів.

Самовільне захопленя землі біля метро?

Дописувачі теж дивуються вправності бізнесменів, які змогли отримати тротуар у центрі столиці у приватну власність.

Більшість гадає, що це самовільне захоплення території, мовляв, хтось замалював трафаретом асфальт та напевно хоче заробляти на платному паркування у самому центрі столиці.

"Це ж скільки можна написати, якщо мати такі гарні і великі трафарети, Божечки, і не кажіть!", - зазначила одна з користувачок Мережі.

Відголоски епохи Черновецького

Але як з’ясував сайт ТСН.ua ділянка тротуару від метро до "Гуліверу" – приватна власність.

"Земельна ділянка за адресою: площа Спортивна, 1-а на підставі Державного акту на право приватної власності від 21.11.2008 № 02-8-00197 виданого Київською міською радою і передана в приватну власність", - повідомив сайту ТСН.ua Михайло Буділов, директор Департаменту територіального контролю міста Києва.

Цікаво, що особу власниика та рішення про передачу землі встановити не вдалося навіть чиновникам КМДА.

Земельна ділянка була виділена Київрадою ще у 2008 році, коли Києвом керував одіозний мер Черновецький, а при його керівництві траплялися ще й не такі "дива".

Відомо, що вказану ділянку у 2012 році придбало товариство з обмеженою відповідальністю, яке і є тепер власником цієї вже приватної "золотої землі" поруч з метро.

Тротуар став власністю / фото Наталки Діденко

Ділянка стала паркуванням

У Департаменті територіального контролю додають, що у 2013 році відбулась реєстрація права власності зазначеної земельної ділянки у реєстрі речових прав на нерухоме майно.

До речі, ділянка біля Палацу спорту деякий час слугувала місцем для паркування, бо власник надавав її в оренду.

Чому власник тільки зараз наніс написи на асфальті – невідомо, можливо, щоб там безкоштовно ніхто не ставив автомобілі. Власне, господар ділянки міг би там і город засадити, бо має на це право. Або ще гірше – розпочати якесь будівництво поруч з метро.

Приватна власність біля Палацу спорту

Що робитиме місто?

У КМДА знають про казус з землею на Спортивній площі і планують виправити ситуацію, але це можна зробити лише шляхом викупу цієї ділянки.

Відомо, що у Київраді зареєстровано проект рішення від 08.11.2021 № 08/231-4045 ПР "Про викуп земельної ділянки на Спортивній площі, 1-а у Печерському районі Києва для суспільних потреб", яким передбачено викуп зазначеної земельної ділянки у власника.

Тобто, щоб повернути цю частинку Києва, місто тепер буде змушене витрачати кошти.

Але навіть, якщо Київрада проголосує за таке рішення, то викуп землі стане можливим лише за згоди власника відповідно до законодавства. Поки невідомо, чи погодиться на це власник ділянки.

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