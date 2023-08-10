"Привіталася зі смертю": як героїня Playboy, яка через війну втратила пів обличчя та око, вчить любити життя

В Ірини є троє дітей. Через отримані під час обстрілу травми вона заново опановує прості навички.

Ірина Білоцерковець - лікарка, телеведуча, модель, яка ледь не загинула під час обстрілу Київщини у перші дні повномасштабного вторгнення, знялася у журналі Playboy, який відправлять лише на фронт. Вона - справжній приклад, як потрібно любити життя, попри те, що втратила пів обличчя та одне око.

Про свою незламність вона розповіла ексклюзивно для ЖВЛ із Тімуром Мірошниченком.

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Ірина привезла на фронт перші за час повномасштабного вторгненя друковані примірники глянцю Playboy. Ворожа куля ледь не вбила її, змінила її обличчя, але не позбавила волі до життя і відчуття бути красивою.

"Все, що я пам'ятаю із того дня, що я чую вистріл. Я їм (дітям - ред.) сказала: "Я вас кохаю, пригніться, я помираю", - пригадала вона зі сльозами на очах.

Вона - корінна кримчанка, 2014 року Росія забрала у неї дім. Разом із родиною їй довелося переїхати із окупованого рідного Севастополя, щоб розпочати все з нуля і Києві. Чоловік Дмитро Білоцерковець подався у політику. Ірина - хірург за освітою, знайшла роботу лікарем. Та сьогодні улюблена їй професія недоступна, і у цьому теж винна Росія.

Усе сталося 26 лютого 2022 року, коли Ірина разом із дітьми намагалися виїхати із охопленої війної Київщини.

"Я чула вистріл, але я думала, що він - десь неподалік від мене, а він уже був просто мені в голову. Коли я була в машині, моя голова була скручена, але я ще бачила дітей", - говорить Ірина.

Наступне, що вона пам'ятає, як прокинулася в лікарні, у суцільній темряві.

"Я розумію, що я - у міській ліккарні і що я є жива, але я не бачу. Я чую, що біля мене трубки, я - на штучному диханні. Потім прийшов лікар і повідомив, що діти - цілі. Коли йшла операція, я, мабуть, просиналася, є таке, бо я пам'ятаю, як у мене немає одного ока, але тоді я не бачила на два ока. Поранення на обличчі були зі всіх сторін", - розповіла вона.

Хірургиня, модель та телеведуча Ірина Білоцерковець / Фото: Playboy

Далі лікування вона проходила у Німеччині. Якби не закордонні лікарі та вчасно ухвалені рішення рідних транспортувати її, то, найімовірніше, це б інтерв'ю ніколи не відбулося.

"Якби я залишилася б в Україні, я б померла. Вони подали запит, хто мене візьме. Одні одразу відмовилися, деякі довго не давали відповіді. І тільки один лікар відповів. він все залишив, щоб взяти мене на операцію. Десь 10 годин вона тривала. Він уламки зібрав на титан всі кістки, які можна було", - пригадує Ірина.

Влітку минулого року українка змогла повернутися додому. Згадує, що найзворушливішою була зустріч із трьома дітьми.

"Молодший син мене не впізнав. На той час йому було 1,4 року", - зі сльозами на очах розповідає вона.

Попереду в Ірини ще не одна операція. Жінці непросто, вона швидко втомлюється і заново опановує прості навички. Знадує, що особливо важко було із паркуванням у перший час. Проте чи не одразу після виписки Ірина пішла до спортзалу. Їй це дуже допомагає, і результат її робити ми бачимо на обкладинці журналу Playboy.

"Для більшості Playboy - це як порногорафія. Моя мама спілкується зі мною і каже:"Знаєш, мабуть, це тобі треба було. Ти ніби як ожила". Я кажу, що ожила не від Playboy, а ожила, коли культурний фронт нам запропонував цю поїздку до Запорізької області. І ось там і ось з того моменту. Ось цей дух, який є у цих чоловіках, які захищають свої землі, сім'ї. Ось що дав мені Playboy", - пояснила вона.

Хірургиня, модель та телеведуча Ірина Білоцерковець. ФОТО: скрин із відео

Ірина - справжній життєлюб, навіть не оговтавшить до кінця від травм, вона встигає все. І уже задумується опанувати професію психотерапевта. Медицина все ж не відпускає. Вона впевнена, що це лише питання часу.

"Коли ти привітався зі смертю. Ти ще більше починаєш цінувати своє життя. Якщо тебе тут залишили, ти повинен робити. Ти не можеш дати собі розкиснути", - Ірина дала пораду усім, хто втрачає надію у себе.

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