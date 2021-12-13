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Привіз з Карпат 35 років тому: чоловік, який подарував Львову святкову ялинку, розповів історію дерева

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Привіз з Карпат 35 років тому: чоловік, який подарував Львову святкову ялинку, розповів історію дерева

Львівська міська рада

Ялинку в Львові прикрасять в автентичному стилі.

У центрі Львова уже встановили головну ялинку. Дереву 35 років, його подарував місту 85-рінчий житель села Оброшине Львівської області. 

Про це 13 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30. 

Новорічну ялинку Львову подарував 85-річний житель села Оброшине Василь Козленко. Чоловік розповів, що 35 років тому автобусом привіз дерево з Карпат та посадив у себе в дворі. Проте через розміри чоловік побоювався, що ялинка може впасти під час негоди на будинок, а тому з нагоди свят подарував дерево Львову. 

Понад 5 годин знадобилося комунальникам, аби зрізати і привезти до Львова головне новорічне дерево

Понад 5 годин знадобилося комунальникам, аби зрізати і привезти до Львова головне новорічне дерево

"Відверто кажучи, буде трошки у перші дні її бракувати, бо 35 років на подвір’ї простояла", - каже Василь Козленко. 

Щоб зрізати величезну ялинку та доправити її до Львова комунальникам знадобилось 5 годин. 

Оздоблюватимуть ялинку в автентичному стилі з гуцульськими солом’яними павуками. А урочисто засвітять вогні на новорічному дереві у п’ятницю 17 грудня. 

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