Привіз з Карпат 35 років тому: чоловік, який подарував Львову святкову ялинку, розповів історію дерева

Ялинку в Львові прикрасять в автентичному стилі.
У центрі Львова уже встановили головну ялинку. Дереву 35 років, його подарував місту 85-рінчий житель села Оброшине Львівської області.
Про це 13 грудня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Новорічну ялинку Львову подарував 85-річний житель села Оброшине Василь Козленко. Чоловік розповів, що 35 років тому автобусом привіз дерево з Карпат та посадив у себе в дворі. Проте через розміри чоловік побоювався, що ялинка може впасти під час негоди на будинок, а тому з нагоди свят подарував дерево Львову.
"Відверто кажучи, буде трошки у перші дні її бракувати, бо 35 років на подвір’ї простояла", - каже Василь Козленко.
Щоб зрізати величезну ялинку та доправити її до Львова комунальникам знадобилось 5 годин.
Оздоблюватимуть ялинку в автентичному стилі з гуцульськими солом’яними павуками. А урочисто засвітять вогні на новорічному дереві у п’ятницю 17 грудня.
Нагадаємо:
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До Львова у понеділок, 13 грудня, в супроводі патрульної поліції привезли новорічну ялинку, яка стоятиме на проспекті Свободи.
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