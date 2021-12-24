Привласнила 27 тис. грн: у Луцьку засудили жінку, яка покинула людину з інвалідністю та чкурнула до Польщі

Привласнила 27 тис. грн: у Луцьку засудили жінку, яка покинула людину з інвалідністю та чкурнула до Польщі

Жінку звинуватили у привласненні понад 27 тис. грн допомоги за догляд за людиною з інвалідністю.

У Луцьку засудили жінку, яка повинна була доглядати за людиною з інвалідністю, проте поїхала до Польщі. Жінку визнали винною та засудили до 1 року позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Волинського апеляційного суду, повідомляє ТСН.ua.

Раніше жінку суд першої інстанції визнав винною у вчинені шахрайства та засудив до 1 року обмеження волі, проте прокурор звернувся до апеляційного суду, щоб призначити підозрюваній позбавлення волі з іспитовим терміном, оскільки вона виховує малолітню дитину.

Суд встановив, що жінка в 2019-2020 роках повинна була доглядати за людиною з інвалідністю, проте вона поїхала до Польщі, не повідомивши про це соціальні служби. Також жінку звинуватили у привласненні понад 27 тис. грн допомоги, які вона отримувала за догляд. Цих коштів підозрювана державі не відшкодувала.

Суд прийняв позицію прокурора та засудив жінку до 1 року позбавлення волі, замінивши реальний термін іспитовим.

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