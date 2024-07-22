Приїхали до Києва на відпочинок: що відомо про хлопця, який загинув на атракціоні через Дніпро

Під час обриву на канатній дорозі були рідні брати.

Під час обриву канатної переправи через Дніпро в Києві, атракціоном скористувалися два брати, які приїхали на відпочинок до столиці з Вінниці.

"Хлопці винайняли номер у готелі та пішли на прогулянку містом, а побачивши працюючий атракціон, вирішили ним скористатися", — розповіли ТСН.ua джерела у правоохоронних органах.

Там додають, що під час поїздки старшому на чотири роки брату вдалося дістатися до кінця переправи, а менший впав у воду, коли обірвався трос.

"Відомо, що загиблий хлопець навчався на спеціаліста з IT у Вінниці, він немає ніякого стосунку до служби в армії. До столиці хлопці приїхали на відпочинок", — додає співрозмовник.

Нагадаємо, у Києві внаслідок обриву тросу на атракціоні-спуску через Дніпро загинув 20-річний хлопець. Обрив стався, коли він доїхав до середини річки. Київська міська прокуратура натякнула, що у трагедії може бути винна КМДА і суди.

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