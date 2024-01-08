Приїхали до матері на свята і загинули: моторошні подробиці ракетного удару по Донеччині - скільки жертв

Росія вбила пʼятьох дітей на Донеччині. Обстріляла ракетами С-300 Покровськ та сусіднє село Рівне. Тіло трирічної дівчинки та ще двох дорослих напередодні витягнули з-під завалів. Ще шукають щонайменше вісьмох людей, серед яких чотири дитини. Рятувальники разом з собаками-пошуківцями вилучили з пів сотні фрагментів тіл. Ракети поцілили у приватний сектор і геть рознесло будинки, в яких мешкало по кілька сімей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

У селі Рівне окупанти вбили три покоління сім'ї: рідні приїхали до батьків на свята

У невеликому селі Рівне на Донеччині триває розбір завалів під звуки повітряної тривоги. Керівниця Павлоградського пошуково-рятувального загону "Antares" Лариса Борисенко каже, що під завалами ймовірно живих людей уже немає, а тому шукають лише тіла покійних.

Розбір завалів

Беша і Хана - собаки-пошуківці винюхують все навколо і повсякчас вкладаються на живіт. Це значить, тут можуть бути людські рештки. Працівники пошукової місії беруть невеличкий зелений пакет і серед будівельного сміття руками дістають рештки людських тіл.

З-під будівельного сміття, яке ще донедавна було будинком, рятувальники дуже обережно дістають фотографії сімʼї, яка тут жила. Поряд з осколками від снаряду, який їх вбив. Весільне фото, ось і туфлі, які на них зображенні", - каже Юлія Кирієнко.

Розбір завалів

Тут мешкало три покоління однією родини Самохвалових - кажуть сусіди. Вони всі разом зібрались на свята. Молодший син Олександр з дружиною та двома дітьми трьох та семи років приїхав до матері. Вона тут жила з девʼятирічним онуком, батько якого служить у війську. Сусідка Ірина згадує, господиня обійстя вдень заходила до неї в гості. А через годину прилетіли російські ракети.

Весільні фото вбитих

Тіло наймолодшої дитини 3-річної дівчинки та її мами рятувальники дістали з під завалів на світанку. Інших шукають і досі.

Сусід родини каже, що після одужання хоче відплатити росіянам за терор

Олександр, ще один сусід загиблих, й сам поранений осколками від скла. Він приїхав з лікарні аби знайти документи. Стоїть посеред свого розтрощеного будинку і ледь стримує сльози, коли говорить про загиблу сусідську сімʼю.

"На душі порожнеча. Жаль дітей. Я розіслав своїм родичам, які живуть у Росії, своє фото і сказав, якщо одужаю, піду обов'язково мстити", - каже житель села Рівне Олександр Бутирін.

Олександр

У Покровську шукають фрагменти тіл

У Покровську теж триває розбір завалів. Рештки тіл тут складають у картонні коробки, бо білий мішок, який лежить під ногами - вже повний.

Житель Покровська Володимир Молодший показує те, що лишилось від його будинку і обійстя сина, яке будували всією родиною. Вони з дружиною вцілили. Чоловік каже, як тільки стихло, побіг витягувати сусідку.

Місце удару по Покровську

Те, що два будинки просто зникли, а замість них чимала вирва Володимир побачив лише зранку. Каже, в них жили сімʼї переселенців з двома дітьми. Приїхали сховатись від бойових дій, які за півсотні кілометрів звідси.

"Тут жили з Авдіївки", - каже Володимир.

Скільки насправді загинуло людей у поліції не кажуть поки не проведуть експертизу рештків. Попередньо шукають вісьмох.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракета прилетіла просто в будинок! Собаки допомагають знайти фрагменти загиблих

Нагадаємо, що росіяни 6 січня вдарили по Донеччині ракетами С-300. Основний удар прийшовся по Покровську і селу Рівне Покровського району.

У селі Рівне на Донеччині після атаки РФ повністю знищено приватний житловий будинок, в якому мешкало шестеро осіб, з них троє дітей.

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