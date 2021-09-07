Приїхав на пожежній машині: на Закарпатті рятувальник оригінально освідчився коханій

Приїхав на пожежній машині: на Закарпатті рятувальник оригінально освідчився коханій

Під звуки сирени хлопець приїхав до будинку дівчини.

На пожежній машині і з букетом троянд. Саме так на Закарпатті рятувальник освідчився своїй коханій.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 7 вересня.

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Пропозицію руки і серця вогнеборець вирішив зробити під час робочої зміни. Колеги не тільки підтримали цю ідею, а й допомогли втілити у життя.

На пожежній автівці під звуки сирени бригада рятувальників приїхала до будинку дівчини. Переполохані сусіди спочатку злякалися, що сталася пожежа.

Дівчина нічого не підозрювала, і коли почула освідчення - від хвилювання заплакала. І відповіла "так".

Новини України: на Закарпатті рятувальник освідчився коханій на пожежній машині і з букетом троянд

Нагадаємо, український військовий попросив руки своїй дівчині, яка виявилася його колегою. Він зробив їй пропозицію прямо під час репетиції військового параду до Дня Незалежності на Хрещатику.



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