Приїхав на пожежній машині: на Закарпатті рятувальник оригінально освідчився коханій 

Під звуки сирени хлопець приїхав до будинку дівчини.
На пожежній машині і з букетом троянд. Саме так на Закарпатті рятувальник освідчився своїй коханій.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 7 вересня.
Пропозицію руки і серця вогнеборець вирішив зробити під час робочої зміни. Колеги не тільки підтримали цю ідею, а й допомогли втілити у життя.
На пожежній автівці під звуки сирени бригада рятувальників приїхала до будинку дівчини. Переполохані сусіди спочатку злякалися, що сталася пожежа.
Дівчина нічого не підозрювала, і коли почула освідчення - від хвилювання заплакала. І відповіла "так".
Нагадаємо, український військовий попросив руки своїй дівчині, яка виявилася його колегою. Він зробив їй пропозицію прямо під час репетиції військового параду до Дня Незалежності на Хрещатику.