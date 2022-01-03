Приїхав у відпустку і загинув під колесами п'яного помічника ексдепутата: подробиці загибелі бійця у Рівному

У зоні ООС він служив за контрактом от уже 7 років.

У Рівному колишній помічник ексдепутата облради на смерть збив 27-річного солдата гірсько-штурмової бригади. Потому кермувальник не зупинився, а тільки додав швидкості. Коли ж його наздогнали та освідували, то виявилося, що алкоголь у його крові в понад 10-ть разів перевищує норму.

Про подробиці трагедії - 3 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Свідками ДТП стали копи під час патрулювання. За секунду до аварії, кажуть, водій промчав повз їхній наряд. Поліцейський подивився в дзеркало і побачив, як легковик збиває пішохода і їде далі.

Патрульні поліцейські викликали швидку медичну допомогу для потерпілого, а також повідомили про орієнтування автомобвіля всім екіпажам. Винуватця знайшли швидко. У салоні він був із товаришем. Згідно з інформацією власних джерел ТСН, водій намагався пересісти на пасажирьке сидіння. У поліції це підтверджують.

"Працівники поліції одразу помітили, що водій здійснив маневр - пересів з водійського сидіння на заднє пасажирське сидіння і повідомляв, що він не керував транспортним засобом", - розповіли правоохоронці.

Крім того, водій разом із товаришем почали кидатися на копів, нецензурно висловлювалися - тож хутко опинилися в кайданках.

У цей час медики намагалися врятувати життя потерпілому. До лікарні його привезла швидка у вкрай тяжкому стані.

У чоловіка була діагностована важка відкрита черепно-мозкова травма, закрита травма грудної клітки, пневматорикс, перелом кісток тазу, стегна. 27-річний старший солдат Артем Фурманчук помер.

У зоні ООС він служив за контрактом от уже 7 років. На Рівненщину приїхав у відпустку. За тиждень мав повертатися на службу. Родичі водія, під колеса авто якого він потрапив, уже зверталися до рідних загиблого. Мовляв, готові заплатити моральну компенсацію.

Артем перетинав вулицю у невстановленому місці, кажуть у поліції. І справді, підземний перехід за кілька метрів від місця ДТП, але це не дає права їздити нетверезим і навіть не зупинитися надати допомогу, кажуть рідні.

Нині водій легковика затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового тримання. Йому вже оголосили про підозру. В Артема ж залишилися дружина і семирічний син.

У Рівному помічник ексдепутата на смерть збив солдата | Новини України

Нагадаємо:

Шевченківський районний суд Києва відправив під домашній арешт 42-річного водія BMW, який 1 січня на перехресті проспекту Свободи та вулиці Світлицького збив на пішохідному переході 12-річного хлопчика та втік. Дитина переходила дорогу на зелене світло.

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