Прийом у Білому домі: чи відбулася особиста хімія між Зеленським і Байденом

Якщо підписані оборонні угоди зі США будуть реалізовані, Україна зможе вийти на рівень Ізраїлю.

На екваторі свого президентства Володимир Зеленський нарешті зустрівся з Джо Байденом. Ба більше, український президент став другим європейським лідером, після Ангели Меркель, якого запросили до Білого дому. Переговори тривали дві години замість запланованих 45 хвилин. Для порівняння, зустріч Байдена з новим прем’єром Ізраїлю Нафталі Беннетом тривала 40 хвилин, що в умовах афганської кризи Тель-Авів назвав справжнім успіхом.

Джо Байден заявив, що не проти ще раз, вже всьоме, приїхати до України. Проте на цьому хороші новини закінчуються. Ні, візит не став провальним. Але й супер успішним його не назвеш.

По-перше, Байден не вийшов разом із Зеленським на спільну пресконференцію. Проте сталося це не з провини Києва, а через небажання США понизити статус візиту Зеленського, бо Байдена питали б переважно про Афганістан.

Байден не вийшов разом із Зеленським на спільну пресконференцію. Проте сталося це не з провини Києва, а через небажання США понизити статус візиту Зеленського, бо Байдена питали б переважно про Афганістан. По-друге, Байден оголосив про відновлення роботи Комісії зі стратегічного партнерства та надання $60 млн, які підуть зокрема на закупівлю Javelin. Хоча ще навесні, коли Росія стягнула ледь не всі свої війська до наших кордонів, США зарезервували для України $100 млн.

Байден оголосив про відновлення роботи Комісії зі стратегічного партнерства та надання $60 млн, які підуть зокрема на закупівлю Javelin. Хоча ще навесні, коли Росія стягнула ледь не всі свої війська до наших кордонів, США зарезервували для України $100 млн. По-третє, спільна заява, що її опублікували Білий дім та ОПУ за результатами перемовин, радше нагадувала домашнє завдання першокласнику Зеленському від важковаговика Байдена, який в політиці вже пів століття. Проте, щоб заохотити, на реформи Штати дадуть $463 млн.

спільна заява, що її опублікували Білий дім та ОПУ за результатами перемовин, радше нагадувала домашнє завдання першокласнику Зеленському від важковаговика Байдена, який в політиці вже пів століття. Проте, щоб заохотити, на реформи Штати дадуть $463 млн. По-четверте, США не обіцяли Україні жодних безпекових гарантій чи економічних компенсацій на тлі угоди з Німеччиною про добудову "Північного потоку-2", не кажучи вже про чітку перспективу вступу до НАТО.

ТСН.ua проаналізував, чому прийом у Білому домі не став проривом та чи залишається у Зеленського шанс встановити особисту хімію з Байденом.

Реформи: вудка, а не риба

Перший візит Зеленського до Вашингтона наочно продемонстрував, що авансом Україна більше нічого не отримає. Тим паче на тлі нищівної критики щодо Афганістану: 20-річну війну, на яку США витратили понад $2 трлн, американці вважають помилкою. Тому Києву дадуть радше вудку, а не виловлену рибу.

ТСН.ua вже писав, що ще навесні держсекретар США Ентоні Блінкен чітко окреслив, із чим Зеленському варто їхати до Вашингтона:

новим законом про СБУ;

поправками до закону про НАБУ;

новопризначеним керівником САП;

напрацюваннями щодо судової реформи;

запевненнями у відсутності наступу на реформу корпоративного управління (на тлі скандального звільнення Андрія Коболєва з "Нафтогазу").

Проте нічого з перерахованого вище виконано не було. І, здається, це вперше в історії американсько-українських відносин, коли після перемовин на найвищому рівні Білий дім та Банкова публікують спільну заяву, де замість пишномовних фраз міститься дуже чіткий і конкретний перелік реформ, які Київ має виконати:

спираючись на ухвалення законодавства про реформу судової системи, Україна планує реформувати свій судовий сектор;

Україна має намір розбудовувати успішно створену незалежну антикорупційну інфраструктуру (негайне обрання нового керівника САП та ухвалення законодавства для захисту повноважень директора НАБУ);

реформа управління (мається на увазі корпоративного – авт.) має вирішальне значення для забезпечення функціонування демократії на благо людей;

у рамках співпраці з МВФ Україна має намір реформувати держпідприємства, захистити незалежність НБУ, посилити нагляд за фінсектором та створити справедливе середовище для бізнесу та інвестицій;

Україна зобов’язується ухвалити законодавство, яке встановить надійний процес перевірки інвестицій.

За словами директора Центру міжнародних досліджень при Одеському національному університеті І.І. Мечникова Володимира Дубовика, оприлюднена спільна заява - доволі безпрецедентний документ в історії двосторонніх відносин – певний дороговказ для України, де треба буде просто відмічати виконані пункти.

Чинна американська адміністрація дуже прагматична – вони хочуть від України конкретних дій. А це, як зазначено в спільній заяві, "амбітний та всеосяжний план трансформації", який Київ має розробити та представити на наступному засіданні Комісії зі стратегічного партнерства. Власне, Зеленський його вже представив. Якщо коротко – це план, розрахований на 5-10 років, що складається з понад 80 проєктів на $277 млрд.

"Ми не Афганістан, нас не кинуть, як валізу без ручки. Але терпець США не безкінечний. Американці б хотіли, щоб ми просувалися більш активно. І вони готові до певних негативних дій. Не будемо називати їх санкціями, але більш жорстких дій, щоб заохотити Україну йти в правильному напрямку. Тобто, ввечері реформи, зранку гроші. Загалом же я не вбачаю підстав вважати візит Зеленського до Вашингтона провальним. Радше – успішним. Була нормальна телевізійна картинка, підписана низка угод. Сподіваюся, що цей візит трохи зніме напругу в двосторонніх відносинах", - каже ТСН.ua Володимир Дубовик.

Безпека та оборонка

Зрозуміло, що найкращою безпековою гарантією є членство України в НАТО. Вже згадана вище спільна заява підтверджує підтримку Сполученими Штатами прагнення України стати членом Альянсу. Проте, на тлі угоди з Німеччиною щодо "Північного потоку-2", яка суттєво підриває нашу безпеку, Вашингтон не надав Києву чітких гарантій навіть отримання ПДЧ.

Так, до вже наявної військової допомоги на понад $400 млн, Україна отримала ще $60 млн. В офіційному повідомленні до Конгресу Джо Байден зазначив, що ці гроші призначені для критичних потреб безпеки, які оголило весняне нарощення російських військ. Хоча ще пів року тому цей пакет допомоги налічував $100 млн, проте згодом був "заморожений" (до сьогодні невідомо чому).

Численні статті в авторитетних американських виданнях, що рясніють критикою дій адміністрації Байдена щодо Росії за саміт із Путіним у Женеві, засвідчують, що Україні слід готуватися до продовження політики Барака Обами. За єдиним виключенням – тепер Штати не блокуватимуть надання летальної зброї. Принаймні поки що США сповідуватимуть політику стриманого діалогу з Росією, присікаючи євроатлантичні прагнення України, щоб не псувати відносини з європейськими союзниками.

Не отримав Зеленський і відповіді Байдена щодо хоч якогось залучення Сполучених Штатів до врегулювання війни на Донбасі. На пресконференції в "Українському домі" після зустрічі в Овальному кабінеті, Зеленський розповів, що запропонував Байдену різні формати. У Вашингтоні обіцяли подумати.

Втім, у безпековій площині є для нас і хороші новини. Йдеться зокрема про низку підписаних угод щодо стратегічного оборонного партнерства.

Про що домовилися:

поглибити співпрацю в Чорноморському регіоні з метою забезпечення свободи судноплавства;

посилити співпрацю в галузі кібербезпеки;

встановити лінію захищеного зв’язку – спеціального каналу комунікації між Україною та США для обміну розвідданими;

розгорнути на прикордонних пунктах системи автоматизованого націлювання ATS-GLOBAL для перевірки мандрівників і усунення терористичних загроз;

залучити українські науково-дослідні установи до проєктів американської сторони, просувати продукцію та послуги обох держав на ринках третіх країн з урахуванням стандартів НАТО;

участь України в космічній програмі "Артеміда" відкриє можливість підготовки власної ракети-носія для майбутніх комерційних запусків.

У вільному доступі є лише Стратегічна оборонна рамкова угода, яку підписали міністри оборони України та США. Про додаткові угоди в загальних рисах йдеться у повідомленні на сайті ОПУ, де крім загальних фраз, жодної конкретики.

Натомість заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь каже, що одні назви американських компаній, які працюватимуть з українськими, говорять, що можливо все: від підводних роботизованих та авіаційних систем, до модернізації систем радіоелектронної розвідки для тих же крилатих ракет "Нептун" та автоматизованих систем управління для створення мережево-центричної системи застосування ЗС.

"Мені б хотілося вірити, що Україна виходить на рівень Ізраїлю. Для розуміння: велика частина технологій, розробок, ракетних технологій, радіоелектронних і систем управління, які має Ізраїль, є американськими. Причому часто це й американські гроші, наприклад "Залізний купол". Тобто, той рівень, що прописаний в підписаних оборонних угодах, можливо десь наближається до Ізраїлю. Якщо всі ці напрямки співпраці вийдуть на практику, схожу на відносини США-Ізраїль саме у військово-технічній сфері, це стане величезним проривом. Бо починаючи десь з 2010 року, Україна перебуває в ситуації, коли все радянське озброєння і військову техніку треба швидко міняти. Після початку війни вклали гроші в її ремонт і вдосконалення. Якраз новий рівень співпраці зі США може дозволити нам отримати передові технології", - підсумовує Михайло Самусь.

Новини світу: що Зеленський вже встиг зробити під час свого візиту до США

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