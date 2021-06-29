Прийшли на "похорон малого бізнесу": у Києві акція підприємців закінчилась сутичками із поліцією

Поліція нікого не затримала.

Сутичками з поліцією закінчилися акції підприємців у Києві. Мітингувальники зібралися на Майдані на похорон мікробізнесу, так вони назвали свою акцію.

Про це 29 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

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Активісти пройшли урядовим кварталом. З собою несли домовини та поховальні вінки. Коли правоохоронці намагалися їх відібрати, то протестувальники та поліція почубилися. За інформацією активістів постраждав один чоловік - в нього вивих руки, ще одна жінка знепритомніла.

У Нацполіції повідомляють: нікого не затримали. У центрі столиці малий бізнес мітингує вже давно. У такий спосіб підприємці вимагають залишити спрощену систему оподаткування без касових апаратів.

Новини України: спроби столичних копів відібрати домовини у протестувальників закінчилися сутичками

Нагадаємо, в середмісті Києва відбулась акція протесту ФОПів.

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