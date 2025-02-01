Прийшов до ТЦК – одразу на медогляд: в Україні змінили правила мобілізації

Кабмін вніс зміни до порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації.

В Україні змінили правила мобілізації. Відтепер військовозобов’язаних, які прийшли до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб оновити свої облікові дані, відразу направлятимуть на медогляд.

Такі зміни 28 січня вніс Кабінет міністрів до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua пояснила, що змінилося. Так, раніше (згідно з постановою постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560), чоловіка, який добровільно прийшов до ТЦК поновити свої дані, відразу не направляли на військово-лікарську комісію.

“Натомість йому вручали повістку на іншу дату. Зараз це правило прибрали. Але змін стосовно ВЛК немає – медогляд і є ВЛК”, – розповіла Марина Бекало.

Тобто зараз, прибувши до ТЦК СП, щоб оновити дані, чоловік одразу отримає направлення на ВЛК.

Водночас таке направлення видаватиметься за умови відсутності чинного висновку ВЛК про придатність до служби.

У Резерв+ можна отримати електронне направлення на ВЛК

Нагадаємо, що Кабмін 28 січня також запровадив електронні направлення на військово-лікарські комісії для військовозобов'язаних.

Щоб пройти огляд для визначення придатності до військової служби, більше не обовʼязково буде йти до ТЦК та СП за паперовим направленням і стояти в чергах.

Військовозобов’язаний може подати запит на електронне направлення в “Резерв+”, отримати сповіщення з потрібною інформацією у своєму смартфоні та прибути одразу до вказаного закладу охорони здоров’я.

Електронне направлення на ВЛК – це перший крок у масштабній реформі ВЛК. Наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та Міністерства охорони здоров’я України.

А вже від осені 2025 року військовозобов’язаний зможе самостійно обрати в “Резерв+” медичний заклад, що має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність.

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