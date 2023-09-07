Прийшов добровольцем: що відомо про загиблого Героя України Андрія Орлова, який звільняв Херсон

На війні загинув сержантом 131-го окремого розвідувального батальйону, Герой України Андрій Орлов. Він став першим нагородженим за звільнення Херсона.

Коли український захисник прийшов на фронт, у яких битвах брав участь - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Коротка біографія про Героя України

За відкритими даними відомо, що Орлов народився 1983 року у Полтаві. 2007 року закінчив Полтавський педагогічний університет. Починаючи від 2006 року та до початку вторгнення Росії на схід, 2014 роках, працював у міжнародних компаніях, зокрема й спеціалістом з навчання персоналу "Metro Cash & Carry" та менеджером проєкту "Nestlе Україна" в Києві.

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Прийшов добровольцем 2014 року

Коли Росія окупувала Крим та вторгнулася на схід України, Андрій прийшов добровольцем до батальйону "Донбас". Як він сам розповідав, до 2014 року він не мав військового досвіду. Перші півтора року він був стрільцем, потім командиром відділення, а вже потім став заступником командира снайперського взводу, який працював окремо.

Протягом 2014-2016 року у складі батальйону "Донбас Національної гвардії України брав участь в антитерористичній операції (АТО) на сході України.

Герой України Андрій Орлов 2015 рік. ФОТО: Andrii Orlov

Повернувся з-за кордону захищати Україну

Коли 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне вторгнення до України, Орлов перебував у Багдаді (Ірак). Там він працював охоронцем в одній з міжнародних компаній, однак розірвав контракт раніше і повернувся до України. Від березня 2022 року у складі 131-го окремого розвідувального батальйону Сухопутних військ ЗСУ брав участь у війні проти Росії.

У яких битвах брав участь

Андрій Орлов разом із побратимами звільнили правий берег Херсонської області та окуповані частини Миколаївської області.

У вересні 2022 року у складі розвідувальної групи він здійснював вдале коригування вогню артилерії та авіації по скупченню сил загарбників в районі с. Мала Сейдеминуха Бериславського району Херсонської області. Тоді було знищено техніку та особовий склад ворога. Розвідувальна група також вела стрілецький бій із переважальними силами Росії. У результаті росіяни відступив, але Андрій отримав осколкове поранення вуха та шиї.

10 листопада у складі розвідувального загону Андрій Орлов звільняв Снігурівку Миколаївської області, яка за 50 км від Херсона. Він особисто підняв прапор над будівлею районної адміністрації.

Герой України Андрій Орлов / Фото: ТСН.ua

Герой України Андрій Орлов / Фото: ТСН.ua

Герой України Андрій Орлов / Фото: ТСН.ua

Зеленський особисто вручив орден "Золота Зірка"

У листопаді 2022 року президент присвоїв захиснику звання Героя України "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України" та вручив орден "Золота Зірка". Нагороду вручив особисто Зеленський 14 листопада 2022 року у деокуповаму Херсоні під час робочої поїздки на деокуповану частину області.

Українські військові, які звільняли Херсонщину / Фото: Володимир Зеленський

У середу, 6 вересня, мама воїна Олена Орлова повідомила, що її син загинув. Про дату прощання нічого не відомо.

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