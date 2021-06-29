Приземлився на лобове скло: у Дніпрі водій BMW збив пішохода

Приземлився на лобове скло: у Дніпрі водій BMW збив пішохода

Постраждалого з місця аварії негайно госпіталізувала "швидка".

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького водій легковика збив пішохода. В результаті чого потерпілого госпіталізували в міську лікарню.

Про це кореспондент ТСН.ua повідомляє з місця подій.

Як стало відомо, пригода трапилася близько 10:30 в районі 12 Кварталу. Попередньо, на проспекті Богдана Хмельницького була пробка, через що в сторону селища Мирне стояли автомобілі. 64-річний громадянин перебігав дорогу в недозволеному місці.

"Через пробки стояли два ряди машин. Чоловік вибіг на дорогу, не переконавшись у безпеці руху, в цей момент в третьому ряді його збив водій BMW", — розповів нам один з інспекторів патрульної поліції.

Водій легковика намагався уникнути зіткнення з пішоходом і виїхав на трамвайні рейки. В результаті чого зараз паралізовано рух електротранспорту.

Постраждалого чоловіка госпіталізували в міську лікарню №16. Встановлюються всі деталі події.

Нагадаємо, що у Вінниці водій автомобіля не пропустив на “зебрі” подружню пару. У постраждалих черепно-мозкові травми, переломи і забиття.

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