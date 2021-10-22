Призи за щеплення: тим, хто вакцинується проти коронавірусу, дарують велосипеди, телевізори та авто

Призи за щеплення: тим, хто вакцинується проти коронавірусу, дарують велосипеди, телевізори та авто

Подарунки розігрують у Вінниці серед тих, хто отримав дві дози вакцини.

У Вінниці влаштували розіграш призів, аби заохотити містян вакцинуватися. Брати учать у ньому могли лиш ті, хто отримав два щеплення.

З десяти тисяч людей комп'ютер обрав 30 щасливчиків. І сьогодні вони повезли до домівок новенькі велосипеди та телевізори. Про це повідомляє журналіст ТСН.

"Вакцинувався для себе, для здоров’я. Насамперед для родини. Ну врешті виграв телевізор, це був приємний подарунок", - сказав учасник акції Олександр Постернак.

Попереду ще головний приз - автомобіль, розіграш відбудеться у грудні.

Усі призи, кажуть у мерії, купують за бюджетні гроші. І така акція таки мала сенс, зазначають посадовці, - рівень вакцинації зріс. На сьогодні у місті щеплення отримали понад 90 тисяч людей, це понад третина містян.

Вінницька міська рада

Новини України: у Вінниці влаштували розіграш призів серед повністю вакцинованих містян

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання