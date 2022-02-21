Призначають лише медики: Ляшко повідомив, хто з українців отримує ліки від COVID

"Молнупіравір" вже доставили до регіонів.
У вільному продажі в аптеках не можна придбати ліки від коронавірусу "Молнупіравір": його будуть застосовувати у медзакладах безоплатно.
Про це під час брифінгу 21 лютого повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За словами очільника МОЗ, "Молнупіравір" вже доставили до регіонів. Втім, він заборонений до продажу в аптеках. Його можна отримати тільки у лікаря безкоштовно.
Міністр зауважив, що "Молнупіравір" призначають для запобігання переходу від легкого перебігу хвороби до середнього чи важкого, а також для зменшення ймовірності госпіталізації чи смерті.
"Препарат можуть призначати лише лікарі для пацієнтів із груп ризику: літнім людям; людям з хронічними хворобами", - розповів Ляшко.
Як повідомлялося, до України прибули великі партія ліків від коронавірусу. Спочатку у МОЗ повідомили про поставку перших 60 тисяч курсів препарату "Молнупіравір" для лікування COVID-19. Згодом прибуло ще 135 тис. курсів препарату. Він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.