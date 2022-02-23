Призов резервістів в Україні: як потрапити до армії знову та для кого діють обмеження

Призов резервістів в Україні: як потрапити до армії знову та для кого діють обмеження

Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років.

Від сьогодні в Україні стартував призов резервістів. Відповідний указ напередодні підписав Володимир Зеленський. Від ранку біля центрів комплектування вже перебували десятки резервістів, готових стати до лав Збройних сил. Дехто одразу вирушив до своїх військових частин, у яких боронив Україну під час перших хвиль мобілізацій. Наразі до війська кличуть винятково тих, хто має за плечима бойовий досвід. Таких, в Україні, за даними Міноборони, до півмільйона.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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В Україні понад 14 тисяч резервістів територіальної оборони призовуть на збори на 30 днів, заявив командувач Силами територіальної оборони ЗСУ Галушкін.

Євген - резервіст першої черги. Знав, що знову покликати до війська можуть будь-якої хвилини. А надто тепер, коли російська армія вже офіційно на нашій території.

“ Новини дивимось кожного дня. Переживаємо за наших жінок, за нашу країну. Росія взагалі не бачить меж. Ми з хлопцями обов’язково підемо і допоможемо нашим хлопцям”, - каже він.

Згідно з указом президента, мобілізуватимуть українських резервістів, щоб доукомплектувати бригади на фронті. Більшість із тих, хто почув заяви глави держави з екранів телевізорів, вже зранку - на порозі військкоматів, які тепер звуться центрами комплектування.

Лише у районному Святошинському, що в столиці, у першій половині дня прийшло понад сотню резервістів. Всі твердять єдине - Росія перейшла межу.

Оперативний резерв першої черги - саме ці українці наразі можуть бути мобілізованими до війська. Згідно з документами Генштабу, це ті, хто пройшов строкову службу або воював у зоні АТО/ООС. Щоб знову опинитись в армії треба щонайменше дві умови - психічне та фізичне здоров‘я. Таких хлопців в Україні не менш, як пів мільйона - порахували у Міноборони. Призов має вікові обмеження від 18 до 60 років.

Для досвідчених вояків у центрах комплектації навіть обіцяють медкомісію та оформлення до війська за спрощеною системою. Триватиме служба не більше року. Дехто з резервістів не чекаючи на виклик, поїхав до військової частини самостійно. Так теж можна, каже головний столичний комісар. Але просить ставити до відома свої центри комплектації.

За сім діб мають зібрати достатньо бійців, аби закрити вакантні спеціальності. Головнокомандувач переконує - наявність бойового досвіду головне.

"Зважаючи на загострення на лінії зіткнення, а також потребу забезпечити оборону рубежів держави зі Сходу, Півночі та Півдня, кожна людина в лавах сил оборони важлива. Я, як Головнокомандувач Збройних Сил України, розраховую на вас", - сказав він.

Призов резервістів: до лав ЗСУ кличуть винятково тих, хто вже має бойовий досвід

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сказав, що в Україні поки нема потреби оголошувати мобілізацію.

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