Чи знизять призовний вік ще більше: що планують у Раді, що кажуть військові та експерти

Бійці ЗСУ вже давно виступають за зниження мобілізаційного віку. Хтось каже про 22 роки, а хтось – узагалі про 18.

Призовний вік в Україні, який нині становить 25 років, можуть знизити ще більше – такого варіанту не виключають у Верховній Раді. Водночас у війську виступають за зниження до 20, а то й 18 років, аби не програти війну. А демографи застерігають, що подальше зменшення мобілізаційного віку загрожує демографічній ситуації в Україні.

Усе про можливе зниження мобілізаційного віку, що про це кажуть нардепи, військові та експерти, – читайте на ТСН.ua.

Призовний вік в Україні зараз – 25 років

Насамперед нагадаємо, що у квітні після тривалого зволікання – через майже через рік після ухвалення Верховною Радою – президент України Володимир Зеленський підписав закон №9281 про зниження призовного віку від 27 до 25 років.

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Як пояснював тоді в коментарі для ТСН.ua нардеп Федір Веніславський, "рішення про зменшення призовного віку – це, по-перше, повернення до здорового глузду, який існував раніше. Бо призовний вік у всьому світі – від 17-18 до 25 років".

"Я до такого нововведення ставлюсь позитивно, бо нам потрібно формувати резерви армії та поповнювати втрати", – зазначив Веніславський.

Тоді ж у соцмережах узялися обговорювати, що з часом призовний вік українців можуть зменшити і до 20 років. Однак нардеп заперечував такі плани:

"Ні, такого не планується і навіть не розглядається станом на зараз. Такої потреби наразі немає".

Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку / Фото: ТСН.ua

Чи можуть зараз призвати людину віком до 25 років?

В Україні закон дозволяє призивати людей віком до 25 років за умови, якщо вони набули статусу військовозобов'язаного – тобто проходили строкову службу або навчання на військовій кафедрі.

"Наприклад, якщо ти відслужив строкову службу і тобі був 21 рік на момент 2022 року, а через три дні почалася мобілізація, то ти вже є військовозобов'язаним, не дивлячись на те, що тобі 21 рік. Ти вже проходив строкову службу. Тому, ще раз повторю, що призовників не беруть до 25 років – це протизаконно, а ті, хто набув статус військовозобов'язаного, то їх цілком законно призивають, закон це дозволяє. До того ж у нас є багато курсантів військових училищ, які закінчують навчання у 22 роки. Вони ж не чекають 25 років, а йдуть, керують взводами, ротами, деякі й батальйонами", – розповів нардеп, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

Всі інші особи віком до 25 років можуть влаштуватися на контрактну військову службу за власним бажанням.

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Мобілізаційний вік знизять ще більше?

Обговорення питання подальшого зниження мобілізаційного віку поновилися після заяви нардепа Романа Лозинського, яку той зробив напередодні. На його переконання, в Україні надто пізно був знижений призовний вік до 25 років. І якщо говорити про умови, в яких доводиться продовжувати боротьбу проти російської агресії, то не варто виключати нове зменшення, зазначив політик.

"Якщо ми говоримо про те, що ми продовжуємо боротьбу за власне існування… Так, нам потрібне рішення про зменшення віку для участі у бойових діях. І те, що зараз зменшили вік з 27 до 25 років, на превеликий жаль, ми маємо дивитися реально. І за умови, що залишатиметься така лінія фронту, що триватиме війна, не виключено, що це – не остання зміна щодо віку для мобілізації", – заявив Лозинський в інтерв'ю Liga.net.

Нардний депутат Роман Лозинський / Фото: Facebook-сторінка Лозинського

Однак нардеп, член безпекового комітету парламенту Юрій Мисягін сказав у коментарі виданню "Інформатор", що "ніякого зниження призовного віку на зараз не планується. Ніяких обговорень в комітеті теж не проводиться".

Своєю чергою інший член комітету з нацбезпеки Юрій Здебський повідомив "Інформатору", що натомість у Раді обговорювалося інше питання – зміни, аби до війська призивали людей лише до 50 років.

"На засіданні комітету (з нацбезпеки – ред.) розглядалося питання ефективності використання мобілізованих військовослужбовців віком 50+. Є така думка, що використовувати людей такого віку – неефективно", – сказав Здебський.

Військові – за зниження призовного віку

З думкою Лозинського про зниження призовного віку нижче 25 років погодився заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, майор Родіон Кудряшов:

"Я за пониження вікового цензу… Я вважаю, що віковий ценз може бути понижений до 21 року включно".

Кудряшов пояснив, що ЗСУ – це "більше про якість, а не про кількість". Кількісно українські захисники не поборють російських окупантів, тому війську і потрібна "якість", яку можуть надати молоді українці.

"Нам потрібне свіже молоде бачення в ЗСУ. Зараз дуже багато є реформ у застосуванні зброї на передовій, зокрема застосування дронів типу first-person view FPV drone. Це те, що нам потрібно, і те, з чим може впоратися нове вливання сил в українське військо", – висловив думку заступник командира 3-ї ОШБр.

Він додав, що вже зараз слід розробляти програми державного рівня щодо підготовки до майбутніх загроз з боку РФ молодих людей, які навчаються в школах і закладах вищої освіти.

На зниженні мобілізаційного віку вже давно наполягали й інші військові, а також волонтери. Зокрема, на цю тему ще на початку року висловився командир 1-го механізованого батальйону Третьої ОШБр з позивним "Бот:

"Про 25 років – взагалі смішно. 25 років – це що? Це дорослий чоловік, вже дядько. Ну за фактом, ну в сенсі? До 22 треба знижувати взагалі рівень. Які 25? Ну це дядько вже".

А на думку голови благодійного фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, мобілізації повинні підлягати українці віком від 20 років.

"На мою думку, мобілізація має відбуватися від 20 років уже. Ми занадто багато втратили часу. Якщо ми хочемо вижити як країна, ми маємо повернутися до війни обличчям, прийняти її як реальність та почати з цим щось робити. Інакше – ці всі сотні тисяч загиблих та скалічених людей – даремні", – висловився Чмут.

Командир 1-го штурмовго батальйону Третьої ОШБр Петро Горбатенко "Ролло" виступав за те, аби до лав ЗСУ призивали чоловіків віком 18-20 років:

"Треба мобілізовувати 18-20 річних – в чому проблема? Студенти? І що, студенти не мають воювати? Мають. Не підходять? Підходять. Не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий, не народжений для війни. Питання в підході до підготовки".

Український військовий і керівник ініціативи A.Drones Юрій Касьянов також вважає, що слід знижувати мобілізаційний вік до 20 років, а також мобілізувати жінок, у яких немає дітей.

"У нас сьогодні армія людей похилого віку, в середньому далеко за 45 років. Це абсурд, коли інсультники та інфарктники намагаються воювати, а молоді та здорові сидять у тилу. Завжди і скрізь, у всіх війнах до діючої армії брали молодь, насамперед від 18 до 25 років, потім – до 35 років, а старших 45 років або не брали в армію взагалі, або з них формували народне ополчення. У нас усе з точністю до навпаки. Така армія воює погано", – розповідав Касьянов.

Чим загрожує зниження мобілізаційного віку?

Одразу після підписання президентом закону про зниження призовного віку до 25 років, на сполох забили демографи. Вони застерігали, що подальше зниження матиме негативні наслідки для демографічної ситуації в Україні.

Зокрема, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Олександр Гладун заявляв, що війна в будь-якому разі негативно впливає на демографію, але вікова категорія 20-річних в Україні є найменшою за чисельністю.

"У 2001 році у нас була найнижча народжуваність в історії України. Якщо взяти 2001 рік плюс-мінус 5 років, то цей контингент найменший за чисельністю у віковій структурі. Тому смертність буде впливати на цю вікову групу і вона ще зменшиться", – пояснював фахівець.

Водночас він зауважував, що рішення має ухвалювати Міністерство оборони "з огляду на потреби, які в них є", адже в іншому разі "просто держави не буде".

Видання The New York Times у своїй статті з посиланням на Гладуна вказувало, що криза 1990-х вплинула на репродуктивну поведінку населення України. Нестачу молоді спочатку відчули на ринку праці, а потім – набагато сильніше – під час повномасштабної війни. За словами демографа, перспективи майбутніх народжень залежать від того, скільки чоловіків загинуть на війні та скільки жінок повернуться додому.

"Рішення пана Зеленського призивати чоловіків, починаючи від 25 років, ризикує ще більше зменшити це невелике покоління українців. І багато хто з обмеженого пулу 25- і 26-річних чоловіків – близько 467 тисяч, згідно з урядовою оцінкою на 2022 рік – вже служать в армії, живуть на окупованих територіях або за межами України. Інші мають роботу або інвалідність, які звільняють їх від призову", – йшлося в публікації NYT.

До слова, в середині червня в Ужгороді працівники ТЦК просто на вокзалі мобілізували 22-річного хлопця, хоча чоловіки до 25 років не підлягають мобілізації. У військкоматі пояснили ситуацію.

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