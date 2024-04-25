"Призову з-за кордону до армії нема": політолог пояснив, в якому випадку Польща може депортувати українців

Політолог наголосив, що у суспільству у Польщі не подобається, що військовозобов'язані українці перебувають у їхній державі.

Політолог Володимир Фесенко пояснив, чому міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про те, що його країна готова допомогти Україні повернути військовозобов’язаних. Він вважає, що це – відображення настроїв населення Польщі.

Про це Володимир Фесенко сказав у коментарі ТСН.ua.

Володимир Фесенко наголосив, що він спілкувався на цю тему із поляками. Один із журналістів зазначив, що слова польського міністра оборони відображають настрої громадян Польщі.

"Я вчора розмовляв із польським журналістом на цю ж тему. Він теж каже – у Польщі дуже поширені настрої нерозуміння ситуації. Я його буквально цитую, там незадоволені тим, що багато людей, достатньо молодого віку, використовують і український паспорт, і допомогу з боку Польщі. Це викликає нерозуміння і засудження з боку поляків. Це – відображення настроїв, польської громадської думки. Але це не означає, що вже завтра з Польщі висилатимуть чи призиватимуть до армії. Бо наголошую – процедури призову до армії з-за кордону нема", - сказав він.

Володимир Фесенко наголосив, що зараз немає механізму призову українців за кордоном. Водночас політолог не виключає, що з Польщі можуть депортувати порушників закону.

"А от що може бути – я чув і читав. Там зараз бунт перед консульською установою. Якщо буде бунт – порушення громадського порядку, польська влада має всі підстави депортувати порушника закону. Про це можна домовитись – будуть люди порушувати закон – її можуть депортувати в країну, звідки вона з’явилась у Польщі. Це я припускаю, але це теж предмет домовленостей і так далі", - сказав він.

Нагадаємо, у Польщі заявили, що ця країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

З аналогічною заявою виступила також і Литва.

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