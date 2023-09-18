"Про батька забули, він у критичному стані": син мера Херсона розповів про полоненого Ігоря Колихаєва

За словами родини Колихаєва, за півтора року окупанти не висунули жодної вимоги.

Син міського голови Херсона Святослав Колихаєв розповів, що з’явилося більше інформації про його батька – Ігоря Колихаєва, який був викрадений окупантами більше року тому зі свого робочого місця разом із колегами. Більшість з останніх уже звільнені.

Нові подробиці Святослав Колихаєв розповів у коментарі для ТСН.ua.

"Росія внесла ім’я батька до списку полонених і передала цей перелік до Червоного Хреста. Своєю чергою Червоний Хрест передав список Україні. Враховуючи те, що батько в полоні, я не знаю, коли його обміняють", – повідомив нам Святослав Колихаєв.

За словами Колихаєва-молодшого, окупанти за цей рік не висунули їхній родині жодної вимоги – ні фінансової, ні політичної.

"Що вони хотіли й хочуть від батька – на це запитання зможе надати відповідь тільки він, коли його звільнять з полону", – каже Святослав.

До цього чоловік додає, що окупанти тримали батька в СІЗО Херсона, а перед тим, як ЗСУ звільнили обласний центр, росіяни вивезли міського голову на окуповану територію, а згодом у невідомому напрямку, не виключено, що до Росії.

Крім цього, Святослав каже, що безліч разів робив звернення до влади.

"Багато чого залежить і від української влади. Мене дуже вражає те, чому влада півтора року не реагує, не звертає уваги. Були формальні відписки, я не бачив активних дій. Зараз ситуація на слуху, а до цього про це якось забули. Стан здоров’я у батька поганий, я би сказав – критичний. У нього є астматичне захворювання, за якого потрібен балончик із ліками", – каже Святослав Колихаєв.

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