Про це мовчали всі: таємні місії і кінець війни в Україні

Україна готує "сюрпризи" для ворога! Українська астрологиня зробила прогноз на 2025 рік. Ключові дати для України 2025 року, ймовірні вибори на День Незалежності та перемога, але коли саме?

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Астрологічний прогноз на 2025 рік

Українська астрологиня Альбіна Пономаренко зробила прогноз на 2025 рік. Вона розповіла, з яких подій розпочнеться 2025-й. За її словами, не минеться без тривог. Можливі "Шахедові" та ракетні загрози. Однак, Україна також готує "сюрпризи" для ворога. Ба більше, астрологиня прогнозує хороший подарунок під ялинку від наших західних партнерів. А у лютому на Україну чекає так званий "аспект року" – це час, коли країна має намагатися використати всі позитивні можливості, які даються нам від всесвіту.

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Примітно, що за словами Альбіни Пономаренко, у лютому 2025 року Україна навіть може повернути частину окупованих територій. Також ймовірні важливі для країни міграційні процеси. Українці можуть охочіше повертатися з-за кордону додому. Ба більше, на територію нашої країни може бути введений миротворчий контингент.

Таємні місії

Астрологиня також зазначила, який астрологічний вплив на Україну може бути навесні 2025 року. Повернення територій та полонених – це ключові події, які можуть відбутися навесні 2025-го. "Таємні місії в березні будуть дуже вдалі", – підкреслює Альбіна Пономаренко. І додає, що такі події можуть бути пов’язані з морем.

Астрологиня також вразила інформацією про те, що у серпні на Україну чекає потужна зоряна подія.

Ретроградні впливи

Зазначила астрологиня і про потужні ретроградні періоди для України. А також згадала про вплив місячних та сонячних затемнень і дала поради, що варто та не варто робити у цей час.

Альбіна Пономаренко також зазначила про вплив ретроградного Марса на Україну. І це, за словами астрологині, може дати старт завершення війни в Україні.

Розповіла астрологиня і про ймовірну загрозу радикалізації військової обстановки 2025 року. Однак, зазначила і про сприятливі періоди для укладання угод та створення союзів. А також вразила прогнозом про надходження військової допомоги від західних партнерів. Особливий акцент астрологиня зробила на літаках.

Перемога 2026 року?

Несподіваний прогноз зробила Альбіна Пономаренко і на 2026 рік. Вона вважає, що саме тоді в України більше шансів перемогти Росію. Формула успіху та перемоги випадає для України саме на серпень 2026 року.

На жаль, ядерна загроза також залишатиметься для України актуальною 2025 року. Ба більше, Альбіна Пономаренко говорить і про небезпеку, яка пов’язана з водою.

Однак, позитивний астрологічний вплив на Україну 2025 року буде домінувати. Ба більше, Альбіна Пономаренко наголосила, що Україна була, є і буде! А, отже, перемога буде за нами.

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