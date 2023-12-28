Про чоловіків знатимуть усе: у реєстрі військовозобов'язаних вже пів мільйона людей – всі деталі

В Україні вже кілька місяців працює реєстр військовозобов’язаних "Оберіг". Роботи у ньому завершені і вже зараз про понад пів мільйона чоловіків знають все.

Як працює реєстр, скільки там вже людей, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Заява заступниці міністра оборони

Реєстр військовозобов’язаних постійно розширюється. Станом на кінець грудня 2023 року записів в реєстрі "Оберіг" побільшало на 750 тисяч записів. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю DOU.

"Ми бачимо трипалу структуру, яку хочемо цифровізувати. Перше – це реєстр військовозобов’язаних "Оберіг". Запланована робота по ньому завершена, ми збільшили реєстр на 750 тисяч записів, верифікували дані до 88%. Також рухаємося до цифровізації даних військовослужбовців і співпрацюватимемо з Міністерством ветеранів щодо всіх послуг, які стосуються ветеранів. Це нам здається дуже логічно", – каже Черногоренко.

Хто потрапить до реєстру?

Черногоренко зазначає, що в реєстр не вносять дані військових, тобто це суто реєстр цивільних, які можуть бути потім мобілізованими. Ця система має спростити роботу ТЦК й зменшити корупцію в усіх цих структурах.

"Оберіг" покликаний зменшити корупцію, можливість маніпуляцій з даними, можливість надсилання повісток подвійно, потрійно людям, які вже воюють. Наш кінцевий користувач – це не тільки військовозобов’язаний, це працівник ТЦК та СП, який має бути Суперменом в роботі з даними, в роботі з людьми, бути сервісно-орієнтованим", – пояснила заступниця голови Міноборони.

Як інформація про вас з’являється у реєстрі

А тепер нагадаємо вам, як функціонує реєстр і яка інформація про вас у ньому міститься. Ця система – автоматизована, а дані стягуються з усіх електронних реєстрів.

В результаті отримуємо усі персональні дані, такі як: ПІБ, місце проживання, дата народження, сімейний стан, дані про членів сім’ї, місце роботи, освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, стан здоров’я, судимість. А також службові дані про проходження служби, участь у бойових діях, військове звання, військову спеціальність, ступінь придатності до військової служби за станом здоров’я та інше.

Знати будуть навіть те, чи володієте ви іноземною мовою та яку маєте кваліфікацію. А ще будуть записані відомості про відкриті виконавчі провадження. Допомагають наповнювати базу, тобто віддають всі відомості про вас: Центральна виборча комісія, поліція, суд, Офіс генпрокурора, пенсійний фонд, МОЗ, Міносвіти, прикордонники, податкова та міграційна служба. А вже до готового реєстру доступ має Міноборони, Генштаб ЗСУ, СБУ, розвідка ну і, звісно, ТЦК.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ПРО ЧОЛОВІКІВ ЗНАЮТЬ УСЕ! В реєстрі військовозобов'язаних вже пів мільйона людей!

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про роботу реєстру “Оберіг” та до яких змін в мобілізації призведе його застосування.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що єдиний реєстр військовозобов'язаних необхідний для того, щоб відцифрувати інформацію про громадян та автоматизувати роботу військкоматів.

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