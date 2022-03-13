Про дефолт в Росії, нерішучість Євросоюзу та лицемірство Грузії та Молдови: інтерв’ю з Ігорем Жовквою

Заступник глави ОПУ розповів, чому США та НАТО не хочуть закривати небо над Україною, чи можемо розраховувати на ленд-ліз та коли ми станемо членами Євросоюзу.

Ранок неділі, 13 березня, українці зустріли вибухами на Яворівському полігоні на Львівщині. Росія випустила понад 30 ракет по полігону, де разом тренувалися українські та натівські військові. Це дуже близько до кордону з Польщею. Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що Путін може атакувати одну з країн НАТО. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, це можуть бути країни Балтії та Польща.

Зараз багато говорять про можливість усунення Путіна від влади своїми ж в наслідок палацового перевороту або банальної змови еліт. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, усунення Путіна саме по собі здатне зупинити напад Росії на Україну, однак це не відновить безпекову систему, бо Путін – це не лише особа, це система, тому Росія має бути депутінізована.

Поки Євросоюз не може вибрати між грошами (російською нафтою і газом) і цінностями, не обіцяючи Україні чітку перспективу вступу, США намагаються домовитися з Іраном та Венесуелою про часткове зняття санкцій в обмін на їхню нафту. І що отримали? В ніч проти неділі, 13 березня, Іран здійснив ракетний обстріл консульства США у сусідньому Іраку, випустивши 12 ракет. Це дуже серйозна безпекова дестабілізація, в якій стирчать вуха Путіна.

Що ж Євросоюз готовий запропонувати Україні? Чи дійсно ми впритул наблизилися до вступу? Коли в Путін сяде за стіл переговорів із Зеленським? Чому вже зараз треба говорити про ядерне роззброєння Росії? Про все це ТСН.ua поговорив із заступником глави Офісу президента України Ігорем Жовквою.

- Що українці отримали від неформального Версальського саміту лідерів ЄС? Наскільки він нас наблизив до вступу?

- Дійсно, ви правильно робите наголос на тому, що це був неформальний саміт у Версалі, де ми перш за все отримали сигнали і месседжі про те, що Україна знаходиться на європейському шляху. Або, скажімо іншими словами, про що також говорили президенти Франції, Єврокомісії та Європейської Ради на пресконференції, - на одному шляху з членами ЄС. Всі бачили заяву і фразу, що відтепер Україна є членом європейської родини. Це важливо з точки зори "брюссельської мови", яка є дуже складною, буквально кожну літеру або кому інколи доводиться обговорювати.

До речі, за інформацією, яку я маю, дискусії щодо України тривали майже сім годин до глибокої ночі. Мені наприклад о третій ночі за Києвом писали деякі дипрадники, повідомляючи про підсумки важких і непростих переговорів. В результаті ми отримали той документ, який ми отримали. З точки зору ЄС він збалансований. Тобто, вони зберегли єдність, яку дуже цінують. З точки зору України, він звичайно міг бути сильнішим. Але ми отримали фіксацію положень тих позицій держав-членів, яку ми маємо на сьогодні. На Версальському саміті життя не завершується. Нагадаю, що буквально за два тижні, 24-25 березня, буде формальний черговий саміт Європейської ради. І вже зараз ми ставимо питання таким чином, щоб там також звучала тема України. Взагалі наша позиція – на будь-якому зібранні Європейської ради, або ради міністрів закордонних справ, або на нижчих рівнях, тема України має постійно звучати.

- Президент Зеленський сказав, що це не те, чого очікувала Україна. Ну, власне, що далі? Бо у підсумковій декларації немає посилання на статтю 49 Договору ЄС щодо процедури приєднання. Чекаємо висновку Єврокомісії?

- Посилання на статтю 49 насправді є, просто воно трохи завуальоване, бо вони не змогли безпосередньо процитувати статтю 49. Але фраза в пункті 4, що Єврокомісія має зробити свій висновок щодо заявки України у відповідності до положень договорів, якраз і має на увазі статтю 49 Договору ЄС. Щодо цього державам-членам також доволі непросто вдалося досягти компромісу.

Що зараз? Процес розпочався, заявка України на опрацюванні Єврокомісії. Найближчим часом триватиме суто технічний процес. ЄС надішле Україні так званий запитальник із переліком дуже детальних запитань, які стосуватимуться майже усіх сфер: економічних, політичних, юридичних, прав людини… Основний висновок, який має зробити Єврокомісія – чи відповідає Україна Копенгагенським критеріям членства в ЄС.

Завдання України – дуже швидко опрацювати цей запитальник. І уряд над цим вже працює. Днями ми мали спільну нараду з президентом, були прем’єр і члени Кабміну. Роботу треба починати вже сьогодні. Наш переговірник на найближчі тижні – це Єврокомісія, як інституція, і відповідні профільні єврокомісари, зокрема комісар із питань розширення та сусідства Олівер Варгеї і безумовно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Після заповнення цього запитальника, на основі інформації, яку подає Україна, Єврокомісія формує свою думку щодо відповідності України Копенгагенським критеріям.

- Коли Україна офіційно стане кандидатом на вступ до ЄС?

- Це наступний етап після того, як думка Єврокомісії буде підготовлена. Збирається Європейська рада (лідери держав-членів ЄС) і ухвалює важливе рішення щодо початку переговорів щодо Угоди про вступ України до ЄС. Ось на цьому етапі і може з’явитися статус країни-кандидата. Хоча він не обов’язковий. Не треба на ньому зациклюватися. Що він дає? Дуже важливо, що він дає доступ до структурних фондів ЄС. Тобто, це фонди, які за абсолютно іншим порядком коштів зможуть фінансувати те, що нам буде потрібно після війни. Взагалі ці фонди розраховані на багато речей, в тому числі на інфраструктуру. Але отримавши такий доступ ми говоритимемо про зовсім інший порядок цифр і фінансування країни-кандидата. Ось для цього цей статус важливий. Хоча переговори про вступ йтимуть своїм відповідним порядком.

- Якщо ви вже згадали про кошти, всі зараз обговорюють масштабний "план Маршалла" на відбудову України. На яку суму розраховуємо?

- Суми зараз можуть різні називатися. У нас є певна сума, яку ми для себе маємо на увазі і проговорюємо в переговорах з ЄС. Ви бачили, що в Україні створять чотири фонди з відновлення, де треба буде накопичувати кошти. Ще до початку повномасштабної війни Росії проти України ми говорили про донорську конференцію (про це говорив президент Євроради Шарль Мішель – ред.), яка мала бути проведена ЄС. Зараз ця ідея стає ще більш актуальною. Очевидно повну суму необхідних коштів можна буде оцінити лише коли закінчиться війна і ми бачитимемо масштаби всіх руйнувань, які, на жаль, збільшуються з кожним днем. Але безумовно вже сьогодні таку роботу ми проводимо. Президент у своїх розмовах із керівництвом і державами-членами ЄС говорить про необхідність відбудови України.

- Після цього мають початися офіційні переговори між Україною та ЄС щодо вступу. Це реально, поки триватиме війна?

- Абсолютно реально. Жодних перепон ні юридичних, ні бюрократичних цьому немає. Немає такої заборони. Так, ви очевидно посилаєтеся на заяви певних політичних лідерів (зокрема Макрон не підтримує вступ України до ЄС в умовах війни – ред.). Можливо лідери певних країн трохи відстають від громадської думки в своїх країнах. Ми зробили аналітичне дослідження, подивилися буквально в кожній країні-члені ЄС, яка кількість населення підтримує вже сьогодні вступ України до ЄС. Найменша кількість – 55%, найбільша – понад 70%. Тобто, середня температура по палаті – десь 60% плюс. Тому, якщо в деяких країнах лідери трохи повільніше реагують на думку своїх громадян, тоді очевидно доведеться це більш предметно пояснювати.

- Зрозуміло, що, умовно, завтра в ЄС нас ніхто не візьме. Справа ж не лише у війні, а й у реформах. Як довго Брюссель розглядатиме нашу заявку на вступ? Версальський саміт не дав відповіді на це питання.

- Версальський саміт і не мав завдання, і ми його так не ставили перед державами-членами ЄС, дати точну дату. Зараз багато чого залежить і від України. Ми маємо дуже швидко заповнити документи, про які я вже сказав. А з іншого боку, так, ми постійно просимо в наших переговорах і з керівництвом ЄС, і з державами-членами, що ця процедура має буде швидшою, ніж, як вони кажуть, в нормальних умовах. Зараз ненормальні умови, на жаль, триває війна, Україна веде війну проти Росії, за європейські цінності. Давайте не будемо применштувати, і ми це постійно кажемо державам-членам ЄС, їхні лідерам, президент Зеленський говорить це президентам: якщо ви не зупините ворога в Україні, то наступною може бути ваша країна, яка зазнає агресії. Тому на сьогодні все можливо. Український народ нам не дозволить, якщо ми роками і десятиліттями будемо в цьому процесі. Думаю, якщо нас штучно стримуватимуть деякі лідери держав-членів ЄС, то їм це не дозволить також їхній народ.

- Туреччина подала заявку на вступ до ЄС ще 1987 року, а статус кандидата отримала лише 2000 року. Як нам не втрапити в цю пастку?

- Думаю на сьогодні ми "трохи" сильніше хочемо бути членами ЄС. Адже ви знаєте, що в Туреччині динаміка ставлення до членства в ЄС серед населення якраз змінилася в негативний бік. А у нас є бажання, пристрасть і дійсно усвідомлення, що ми за це б’ємося і на війні, і в щоденній нашій роботі. Тому ми точно не потрапимо в такий часовий період. На сьогодні мені дозволяє це говорити все те, що робиться і в самій сфері євроінтеграції, і що відбувається навколо України. Це зовсім інша світова геополітична ситуація, ніж той приклад, про який ви говорите.

- Хто проти нашого вступу? Ми знаємо, що це Німеччина, Нідерланди. Хто ще? Можливо Угорщина? Бо неоднозначну декларацію щодо "війни між Росією та Україною" нещодавно ухвалив їхній парламент.

- Я б не сказав, що якась країна в ЄС виступає категорично проти членства як такого. Тобто, у держав-членів ЄС вже не постає питання, чи має Україна стати членом ЄС. Всі відповідають ствердно "так". До речі, це кардинальна зміна ситуації, у порівнянні навіть із кількома тижнями чи місяцями перед війною, яка, на жаль, розпочалася. Хто може бути проти? Проти чого можуть бути деякі держави? Швидше проти прискореної процедури вступу. Наразі м’яч на полі Єврокомісії. Не дивлячись на це кожного дня ми продовжуємо працювати буквально з кожною країною ЄС. Бо, якщо є певний перелік країн, які нас дуже сильно підтримують, і прискорену процедуру вступу, і всі наші прагнення… Я їх можу назвати і подякувати: Польща, Литва, Латвія та Естонія, Словаччина. З ними ми також працюємо, адже вони можуть і вже переконують своїх колег і партнерів по ЄС. І деякі країни під час саміту Європейської ради нас приємно здивували в своїй позиції щодо підтримки України. Позиція країн-членів має і буде змінюватися буквально кожного дня. Весь дипломатичний корпус, наші посли за кордоном над цим працюють, ми працюємо тут в Києві. Тому позитивна динаміка буде збільшуватися.

- За кілька днів після нас свої заявки на вступ до ЄС подали Молдова і Грузія. Ви не вважаєте це лицемірством, особливо з боку Грузії?

- Не хотілося б коментувати ці дії, але якщо ви вже запитуєте, я б напевно погодився з вашою оцінкою. Знаєте, це трошки схоже на те, що вони скористалися можливістю. Україна стікає кров’ю і дійсно виборює цю заявку ціною життів своїх громадян, військових, дітей. А деякі країни, які ви назвали, і я маю право це говорити, бо я постійно спілкувався з відповідними представниками цих країн на своєму рівні, до цього не подавали великих бажань щодо такого конкретного кроку. І вони це зробили з підказки. Ми володіємо інформацією, які країни підказали їм це зробити. Вони похапцем роблять такий крок, до якого Україна готувалася. Я наведу один простий приклад. За результатами саміту Україна-ЄС, який відбувся ще в жовтні минулого року, ми маємо випрацювану позитивну оцінку виконання Угоди про асоціацію. І це визнав ЄС. Тобто, це означає, що частину оцінки Копенгагенським критеріям ми пройшли. Ні Грузія, ні Молдова, такої спільної позитивної оцінки виконання їхніх Угод не мають, не готували і очевидно не мають такого успіху. Тому це дає підстави мені стверджувати, що це зроблено було похапцем, з підказки, щоб скористатися можливістю. Оцінку нехай дають люди, громадяни, а ми будемо робити свою роботу.

- Президент Зеленський заявив, що НАТО не має сміливості об’єднатися заради України. Ви можете сказати справжню причину, чому США та НАТО не готові закрити небо над Україною? Вони справді бояться Третьої світової, прямого військового протистояння з Росією, чи є ще щось?

- Не знаю, напевно краще спитати у їхніх керівників, які роблять відповідні заяви. В принципі все, що ви назвали, це дійсно з їхніх заяв. Ми теж саме чуємо і у відповідних розмовах. На жаль, очевидно, бракує сміливості, рішучості, може думають пересидіти, відсидітися, аби чого не трапилося. А воно вже трапилося, війна в Європі триває вже 18-й день. Тому не зможуть вони відсидітися. І ми ж гнучкі, бо говоримо: якщо ви не можете забезпечити безпольотну зону, щоб закрити українське небо, дайте засоби для цього, дайте системи ПРО для України, і вони є у вас; дайте системи ППО, і вони є у вас; не можете це – дайте літаки, винищувачі, і вони є у вас. Не все пропало, переговори тривають, і по деяким статтям доволі успішно. Але хотілося б більшої відданості, щоб країни думали трошки наперед і розуміли, що захищаючи Україну сьогодні, вони захищають себе завтра.

- У західній пресі час від часу з’являються статті про те, що Захід має надати ленд-ліз для України. Взагалі такий масштабний проєкт можливий? Чи далі працюватимемо точково з кожною країною?

- Можливо все. Ми будемо вдячні за будь-яку допомогу. Якщо не можна безоплатно, ми готові платити. Якщо буде занадто дорого, ми готові в кредит. Якщо буде дорого в кредит – ленд-ліз. Це все можливо. Це все те, що допоможе. Навіть одна куля для України важлива. Тому будь-які можливості безумовно будуть розглянуті.

- А що з тими 500 млн євро, які очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель обіцяв на військову допомогу Україні, а потім забрав свої слова назад?

- Не хотілося б мені коментувати слова Жозепа Борреля. Я, на жаль, чую від нього змішані меседжі. ЄС вже має інструменти, через які можна виділяти відповідні кошти. Наприклад Європейський фонд миру був відкритий для України ще до війни, і 31 млн євро був виділений. Тому ЄС може використовувати цей інструмент негайно, щоб надавати допомогу. Це до речі також про це: немає засобів, яких просить Україна, надайте фінанси, ми знайдемо де придбати, але допоможіть.

- Ми в ТСН.ua готуємо серію матеріалів "Україна і світ після нашої перемоги над Росією". На вашу думку, як виглядатимуть ЄС і НАТО після війни?

- Давайте почнемо з НАТО. Думаю, держави члени НАТО, і сама НАТО, як інституція, мають суттєво переосмислити принципи своєї діяльності, адже сьогодні виникає все більше думок щодо того, а чи спроможна НАТО захистити власне своїх членів? Давайте не будемо спекулювати на окремих державах-членах Альянсу. Але особисто у мене виникають такі сумніви. І я це чув від своїх колег у деяких державах.

Щодо ЄС. Якщо він далі буде існувати без України, то безперспективно говорити про якісь спроможності ЄС у сфері захисту Європи. Я не розумію, як сьогодні президент Макрон може говорити про європейський оборонний союз чи розвиток якоїсь європейської оборонної політики без президента Зеленського. Я вважаю, що зараз ЄС на марші і міг би використати процес вступу України, щоб суттєво змінити систему ухвалення рішень, зробити її швидшою, гнучкішою, такою, що реагує на світові реалії. Нам часто закидають, що українська бюрократія якась не така. Знаєте, "брюссельська бюрократія" (не плутати з державами-членами) ще більш повільна, тягуча і інколи безрезультатна, що мені здається, що в такому вигляді, в якому ЄС існує зараз, йому буде дуже важко ефективно існувати в майбутньому.

- Чи не знизиться підтримка українцями вступу до ЄС і НАТО? Адже не дарма жартують, що тепер НАТО має вступати в Україну.

- Безумовно знизиться, якщо не буде жодної реакції щодо України. За все існування незалежної України зараз найвищий і найунікальніший відсоток бажання українців стати членами ЄС і НАТО. Але, якщо вас кудись не запрошують один, два, три, п’ять, десять разів, то ви очевидно змінюєте свою думку. Ми сьогодні концентруємося на ЄС, тому візьмемо його за приклад. Якщо зараз не буде відповідної реакції, або вона буде повільною, забалаканою, почнуться дискусії, стурбованості, бажання покращень ще чогось зробити і вдосконалити, то, так, підтримка українцями вступу до ЄС може знизитися. Зараз Україна найбільш проєвропейська держава навіть серед усіх членів ЄС. Знову ж таки, навіть у тих двох країнах, про які ви говорили (Молдова та Грузія – ред.), і близько немає такого прагнення. Не було в тих країнах як мінімум двох революцій, які були засновані на бажанні стати європейцями, долучитися до європейської сім’ї, і війни, яка триває вже вісім років, а більш ніж два тижні тому перейшла в стадію просто відкритої агресії. Тому, так, на жаль, це може бути, і ми цього не хочемо. Дуже сподіваюся, що і в столицях європейських держав, і в Брюсселі цього також не хочуть.

- Якою буде Росія після перемоги України? Вже зараз ми маємо говорити про майбутнє роззброєння Росії, в тому числі і ядерне. Ну і думати про перезавантаження Росії, щоб позбутися цієї президентської супервлади, яку має Путін.

- Не знаю, важко сказати. Росія точно має змінитися. Бо Росія – це ж також різні еліти. Це не лише політична, а й наукова, культурна, гуманітарна, інформаційна та артистична еліта тощо. Важливо спостерігати за процесами, як змінюється думка представників цих еліт, як вони реагують на процеси – на те, що було небачено для Росії три тижні тому. Тому, так, ви маєте рацію: те, що зараз здається монолітною супердержавою, автократичною чи навіть тоталітарною, може дуже швидко змінитися.

- Ну а про роззброєння. Світу треба вже зараз думати про роззброєння Росії, в тому числі і ядерне.

- Безумовно. В перший день війни проти України почався шантаж ядерною зброєю. І ніхто з цим нічого не може зробити. Ну, де ж ті режими членів ядерного клубу, договори про нерозповсюдження ядерної зброї, відповідні контролі за технологіями тощо? Якщо просто лідер однієї з держав (а Росія не єдина володіє ядерною зброєю) дозволяє собі шантажувати ядерною зброєю весь світ, і ніхто нічого не може зробити крім заяв щодо занепокоєння і великої стурбованості? Очевидно ця система прогнила і треба створювати абсолютно нову систему контролю за ядерною зброєю. До речі, треба також створювати абсолютно нову систему безпеки, європейської як мінімум, і світової. Це взаємопов’язані питання. Сумнозвісний Будапештський меморандум, який з’явився після відмови України від третього в світі ядерного потенціалу, не спрацював ні 2014 року, ні 2022 року, ніколи. Це просто папірець. Якою має бути система гарантій безпеки не лише для України, бо цього перш за все вимагатимемо ми, а й всієї Європи? Над цим теж треба думати, в тому числі в контексті ядерної, біологічної зброї тощо.

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- Коли Путін сяде за стіл переговорів із Зеленським? Коли в Росії буде дефолт?

- Ми запрошуємо кожного дня. Президент це робить різними каналами, і через колег-президентів, і лідерів світових держав. Поки що він (Путін – ред.) не відповідає позитивно на це запрошення. Але будемо сподіватися, що зрештою це станеться. Бо єдиною альтернативою переговорів є ще більш кривава війна з ще більшою кількістю жертв, і з російського боку також, і далі її поширення на інші країни Європи. Це альтернатива. Тому ми закликаємо весь світ. Якщо не з кожним, то з половиною лідерів, із якими говорить президент України, він звертається, якщо є така змога донести Путіну ті сигнали, які на жаль ми не можемо донести зараз напряму. Такі процеси тривають. Сподіваємося все-таки ці переговори дуже скоро відбудуться.

- А коли до речі в Росії буде дефолт? Всіх українців цікавить, на скільки ще вистачить Путіна? Західні медіа пишуть про дефолт в Росії за венесуельським сценарієм, але Мадуро досі при владі.

- Дійсно, непрості процеси відбувається. Не варто очікувати, що за день-два чи за тиждень… Тут до речі не лише справа в дефолті. Важливо, щоб були якісь економічні процеси, які б зачіпали кожного громадянина Росії. Лише тоді ми зможемо говорити про реакцію, про яку говорите ви. Я не знаю, коли буде дефолт. Очевидно фінансова та економічна подушка безпеки в Росії існує. Також Росія використовує можливості, які з’являються зараз із підвищеними цінами на газ та іншими сировинними продуктами, які виробляє Росія. Тому ми і говоримо до прикладу з нашими колегами з ЄС, бо США це вже зробили, про ембарго на імпорт російських енергоносіїв. Бачите, хтось має сміливість це зробити, а хтось тільки роздумує, а чи зможуть вони залишитися на віки без російського газу? Ми підказуємо, що зможете, є варіанти, Україна їх використовувала цієї зими, ми можемо розказати. Вони знову думають, чи зможуть на дві третини скоротити обсяги газу. Ми відповідаємо: так, це важко, але зможете. Тому ми працюємо з нашими колегами в ЄС, бо той рівень санкцій, який зараз введений ЄС проти Росії, недостатній. Він може бути набагато більшим.

- Які ще санкції проти Росії на столі? Які важелі тиску Захід ще не задіяв? Крім ембарго на купівлю російської нафти і газу, на яке ЄС досі не зважується.

- Повноцінний SWIFT. Не лише сім другорядних банків, які зараз потрапили під відключення від SWIFT, а всі основні банки, в тому числі "Сбербанк", "Газпромбанк" (через які Росія проводить свої нафтогазові розрахунки – ред.) і решта. Також закриття портів усіх держав-членів ЄС на прийом суден з російськими товарами. Замороження і конфіскація російських рахунків в твердій валюті в європейських банках. Чому я кажу про європейські банки? Бо інші держави доволі активно впроваджують санкції, тому ми спрямовуємо наші зусилля саме на ЄС. Так от, закриття рахунків і конфіскація цих коштів, як і власності Росії в Європі. Можна думати зараз і про ненадання віз громадянам РФ і навіть відкликання чинних (деякі країни ЄС це вже зробили – ред.). От десь приблизно такий пакет. Ми про це говоримо на щоденній основі з керівництвом ЄС. Але знову ж таки, на жаль, процес прийняття рішень є доволі повільним. Коли президент Макрон після Версальського саміту говорив, ну ще давайте, ми ще більші санкції готові ввести, якщо ситуація погіршиться… Наше запитання до нього: а скільки ще треба життів громадян України віддати, дітей України, щоб були ці санкції? Президент України перед війною говорив про превентивні санкції. Ніхто цього не зробив. Санкції почали вводити лише зараз, коли триває війна. Скільки ще має протривати війна, щоб ЄС використав свій санкційний потенціал на повну потужність? Запитання риторичне, але на нього треба відповідати нашим європейським партнерам.