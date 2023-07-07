Про гарантії безпеки для України від НАТО висловився генерал з Естонії: "Ви маєте цілковиту підтримку"

Україна отримає ядерні гарантії безпеки, коли стане членом НАТО, а зараз її безпеку гарантує розуміння Заходом, що Росія є загрозою, яку слід нейтралізувати.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів естонський генерал, командувач Лігою оборони Естонії та чинний депутат парламенту країни Мееліс Кійлі.

Естонський генерал переконаний, що коли Україна стане членом НАТО, вона, як і Швеція та Фінляндія, а також інші члени блоку, опиниться під ядерним захистом.

Також читайте Британія та Польща заявили, що Україна приєднається до НАТО за прискореною процедурою

"Це якраз і є нашою спільною метою – зробити сусіда (Росію – ред.) настільки слабким, щоб він не зміг загрожувати сусіднім країнам. І ми також маємо розуміти, що це (членство в НАТО – ред.) – також ядерний захист. У нас в Альянсі є три члени (США, Франція та Велика Британія – ред.) з ядерною зброєю. Тому це вже автоматична гарантія для всіх інших членів НАТО. І я впевнений, коли Україна стане членом НАТО, вона матиме такі ж (ядерні – ред.) гарантії, як і всі інші", – висловився Кійлі.

Гарантії безпеки до вступу до НАТО

Зауважимо, що Україна сподівається ще до свого вступу до Альянсу отримати такі ж тимчасові гарантії безпеки, як у Швеції та Фінляндії. Однак дискусії серед західних партнерів зараз відбуваються довкола питання про продовження поточної військової та фінансової підтримки України.

Коментуючи це, командувач Лігою оборони Естонії сказав, що на Заході існує взаємне розуміння того, що Росія є загрозою, і цю загрозу треба нейтралізувати: "Це найкраща політика, яку ви можете мати".

"Думаю, ви маєте навіть більше зараз (ніж Швеція та Фінляндія – ред.). Ви маєте цілковиту підтримку. Ситуація кардинально змінилася після російського вторгнення. Подивіться, як змінилася зовнішня політика Франції та Німеччини. Це (вторгнення РФ – ред.) стало дзвінком, який змусив прокинутися, а не як вторгнення до Грузії. Сьогодні вони реально прокинулися. Дороги назад немає. Є взаємне розуміння трансатлантичної спільноти, що Росія є загрозою, й цю загрозу треба нейтралізувати. І це найкраща політика, яку ви можете мати", – запевнив Кійлі.

Очікування від саміту НАТО в липні

Як повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, держава працює над тим, щоб так само, як Швеція та Фінляндія, подавши заявку на вступ до НАТО, отримати на вільнюському саміті запрошення до членства в Альянсі.

Як анонсував генсек Альянсу Єнс Столтенберг, на саміті 11-12 липня лідери країн-членів "підтвердять, що Україна стане членом НАТО" і погодять "пакет із трьома елементами, щоб наблизити Україну до НАТО".

Однак видання The Washington Post поінформувало 7 липня, що члени НАТО досі не визначилися, що запропонувати Україні на саміті вже наступного тижня, і досі не визначені деталі пакету безпеки для держави. У матеріалі вказано, що в Альянсі досі сумніваються в готовності України приєднатися до НАТО, мовляв, держава ще має пройти довгий шлях до реформування армії та вирішення проблеми з корупцією.

Невже дочекалися: Україна йде в НАТО, круті новини

Читайте також: