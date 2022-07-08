Про плани РФ, візит Байдена та спілкування з родиною: головне з інтерв'ю Зеленського телеканалу СNN

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу СNN, у якому розповів про плани Росії, ситуацію на Донбасі, півдні та Харкові, важливість візиту Байдена, вступ до НАТО та про спілкування з родиною під час війни.

ТСН.ua зібрав головні тези розмови з українським президентом.

"Вони (росіяни – ред.) не відмовилися від спроб просуватися далі, ми їх витіснили, вони відійшли. Але я вважаю, що загалом Росія не відмовилася від окупації нашої держави і не відмовляється багато-багато років. Це їхні плани. Вони завжди окуповували нашу державу. Спочатку політично, потім це був Крим, потім Донбас, а тепер вже – повномасштабне вторгнення. Ми абсолютно в цьому впевнені", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна має докази, що плани РФ не обмежуються захопленням Донецької і Луганської областей

"Їхні плани зрозумілі - ми знаходили мапи у збитих льотчиків, їхні цілі, ми знаходили цілі у їхніх військових, також були люди, полонені військові, які казали, що їм давали накази захопити за 2-3 дні Київ, знущатися з людей, як вони хочуть, стріляти по цивільних і обов'язково по цивільних будівлях, щоб люди боялися, почила бігти, бо це все хитає ситуацію. Тому що в державі потрібне хаос. Вони захоплювали столицю, все це робили в середині нашої держави, ДРГ угруповання працювали у великій кількості", - зазначив президент України.

Ситуація на Донбасі дуже складна: Зеленський наголосив на перевазі росіян в артилерії та РСЗВ

Водночас, за словами глави держави, українські війська стримують окупантів на півдні країни, тоді, як Харків майже звільнили від загарбників.

"Що стосується півдня: там ситуація трішки легша, тому що там ми стримуємо ситуацію, а в деяких випадках контратакуємо. Щодо Харкова - майже звільнений весь регіон, але, тим не менше, не просто. Тому що вони також залишили свої бойові угруповання. Загалом потрібно стабілізувати ситуацію на сході, я б сказав так", - сказав Зеленський.

Перспектива вступу України до НАТО

Президент вважає, що сьогодні найпотужнішими гарантіями безпеки для України є вступ до НАТО.

"Ми готові йти до будь-якої інфраструктури, яка забезпечить для нас припинення війни і гарантії безпеки. Окрім НАТО, інших гарантій безпеки я поки що не бачу. Тому ми не відмовлялись від цього шляху, але від нас цей шлях не залежить. І весь світ цьому свідок. Питання відкритих дверей залежить тільки від держав-членів НАТО", - сказав Зеленський.

Україна 100% підтримує вступ Швеції та Фінляндії в НАТО

Вибір Альянсу, щоб прийняти до себе Швецію та Фінляндію — це превентивні кроки щодо недопущення можливості Росії атакувати інші території та людей.

За словами Зеленського, нібито очільник Білого дому не проти відвідати нашу країну. Втім, існує низка безпекових моментів.

"Я вважаю, що це допомогло б перш за все українцям. Українці підтримують Сполучені Штати. Рейтинг довіри українців до США дуже високий. Високий, як і до Британії, і до Польщі, і до країн Балтії. Тому приїзди лідерів держав, яких вважають українці не просто партнерами, а справжніми друзями, - це міцний сигнал. Крутий сигнал (приїзд Байдена - Ред.), що Сполучені Штати підтримують і реально вірять у перемогу, не бояться Росії. Незважаючи на те, що літають ракети, вони приїжджають, вони не бояться Путіна. Бо це один лідер однієї держави, а світ більший", - зауважив президент.

Володимир Зеленський розповів про життя родини у воєнний час. Їхня родина, як багато українських сімей, наразі роз'єднана.

"Складніше моїй дружині і моїм дітям, тому що ми рідко бачимося. Ми майже не бачимося. Дружина приїздить до Офісу президента, у неї є багато запитань, тому я маю можливість бачити її на роботі. Найголовніше проблема, що діти зростають без мене. Доньці - 18 років, а синові - 9 років. Дітям просто не вистачає сім’ї. Але водночас, чому я сказав, що їм найскладніше – їм довелося подорослішати, як і всім дітям в Україні", - сказав президент.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 135-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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