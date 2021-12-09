Про Путіна, війну з Росією і допомогу Україні від США: основне з розмови Зеленського з Байденом

Про Путіна, війну з Росією і допомогу Україні від США: основне з розмови Зеленського з Байденом

У прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" керівництво Офісу президента розповіло перші подробиці розмови президента США Джо Байдена із президентом України Володимиром Зеленським. Вона відбулася ввечері 9 грудня і тривала півтори години.

ТСН.ua зібрав головне про розмову двох президентів.

Про Путіна

Розмова двох президентів розпочалася з розповіді Байдена про його перемовини із президентом РФ Володимиром Путіним.

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Про наслідки можливого вторгнення Росії в Україну

Байден попередив Путіна про наслідки через вторгнення до України.

"Президент Байден дуже відверто сказав Путіну і попередив про всі наслідки, якщо в Кремлі буде ухвалене рішення щодо ескалації навколо українських кордонів, аж до вторгнення на території України. США - і президент Байден про це сказав дуже чітко - разом з партнерами готові до безпрецедентних санкцій у разі, якщо таке трапиться", - сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Байден попередив Путіна про наслідки у разі ескалації конфлікту

Про надання допомоги Україні у разі відкритої війни з Росією

Байден запевнив, що США нададуть усю необхідну допомогу Україні, аби захистити свої кордони від РФ.

"Президент Байден дуже чітко сказав про те, що будь-які перемовини, будь-які рішення, які стосуються України, не можуть бути без України. Президент Байден підтвердив, що Сполученні Штати нададуть всю необхідну допомогу для того, щоб Україна мала можливість дати будь-яку відсіч в будь-який час", - зазначив Єрмак.

Про формат, в якому США готові долучитися до врегулювання конфлікту між Україною і РФ

В Офісі президента України запевнили, що США ухвалили для себе рішення "бути активним учасником мирного процесу" у врегулюванні військового конфлікту на Сході України.

"Ми сьогодні можемо чітко говорити про те, що США ухвалили для себе рішення бути активним учасником мирного процесу. Як це буде відбуватися? Це буде залежати від багатьох обставин, це може бути паралельний трек разом з нормандським форматом, тому що нам треба це поважати, адже Німеччина і Франція протягом цих років дуже багато зробили", - зазначив Єрмак.

Байден пообіцяв Україні будь-яку допомогу у можливій війні з РФ – Єрмак

Про проігноровані ініціативи, які висунула Україна в ТКГ

Байден підтримав ініціативи, які висунула Україна під час триденного засідання ТКГ, проте їх не підтримали інші члени контактної групи.

"Президент Байден дуже привітав українські ініціативи, які під час триденного засідання ТКГ не знайшли підтримки від учасників ТКГ. Ми продовжили цю роботу, ми хочемо, щоб ми мали ці результати до кінця року. Україна запропонувала повернутися до режиму повного припинення вогню, яке було досягнуто в 2020 році, але протрималося кілька місяців. Друге, це нарешті відкрити два КПВВ, це - Щастя та Золоте, які вже рік з української сторони на європейському рівні відбудовані і готові працювати. І також Україна ще раз надала списки людей, які готові сьогодні для проведення взаємного звільнення. Ми будемо боротися за кожну нашу людину, ми не зупинемось", - сказав Єрмак.

Про реакцію Байдена на бажання Путіна змусити Захід піти на компроміси

Під час розмови Зеленського та Байдена не йшлось про те, що Україна повинна піти на компроміс із Росією.

"Під час цієї розмови не йшла мова про будь-які компроміси, які не відповідають інтересам нашої держави. Президент Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення стосовно членства в Альянсі залежать виключно від України. І тільки Україна має вирішувати це питання - і члени Альянсу, безумовно", - сказав Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак розповів про переговори Зеленського і Байдена | Право на владу

Про готовність Зеленського до прямих переговорів із Путіним

Зеленський готовий до прямих перегорів з Путіним. Про це в ефірі "Права на владу" сказав заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

"Президент України готовий до прямих переговорів з президентом Путіним. Українська сторона готова до цих переговорів, має відповідну позицію і ми сподіваємось, що за підтримки наших партнерів дійде до цієї розмови" - сказав Сибіга, зауваживши, "українська сторона не ті, кого можна звинуватити в ескалації, ми за мирне врегулювання конфлікту".

Про вступ України до НАТО

Байден пояснив Путіну, від кого залежить вступ України до НАТО.

"Багато останніми днями було розмов про нібито якісь умови щодо НАТО, щодо членства у НАТО, щодо курсу на членство у НАТО України. Президент Байден дуже чітко сказав, що рішення щодо вступу до НАТО - це тільки рішення українського народу. Це суверенна незалежна держава. І він це питання навіть не готовий був обговорювати. І це залежить від України і від членів НАТО", - сказав Єрмак.

За якої умови Україна може увійти до НАТО | Єрмак розкрив подробиці розмови Байден-Путін

Про реформи в Україні

Байден відзначив "великий прогрес у проведенні реформ" в Україні.

"Ми сьогодні побачили всі сигнали, які були надані у вигляді санкцій, які були ухвалені проти, в першу чергу, людини, яка блокувала на найвищому рівні Конституційного суду України проведення цих реформ (йдеться про ексочільника КСУ Олександра Тупицького, — ред.). Я думаю, що це дуже чіткий і дуже показовий сигнал, який ми сьогодні отримали", — сказав Єрмак.

Байден привітав Зеленського з прогресом у галузі реформ

Про можливості Зеленського

Байден висловив впевненість у можливостях Зеленського здійснити те, чого нікому раніше не вдавалося. Єрмак переповів, що Байден привітав Зеленського з великим прогресом у проведенні реформ, особливо тих, що стосуються судової влади.

“Ми сьогодні побачили сигнали, які були надані у вигляді санкцій, застосованих проти людини, яка блокувала роботу Конституційного суду України і проведення цих реформ”, - зауважив Андрій Єрмак, маючи на увазі санкції США щодо ексголови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Єрмак також відзначив, що розмова американського та українського лідерів була відвертою і теплою. Про це свідчили і слова Байдена, які він сказав на завершення розмови із Зеленським.

"Я впевнений, що у вас, пане президенте Зеленський, є можливості, і я вірю, що ви зробите те, що ніхто до вас не робив в країні. Я маю особливе ставлення до вашої країни. Я її дуже люблю, дуже поважаю, дуже добре знаю і вірю в її успіх”, - процитував Єрмак слова президента США.

Зеленський про розмову з Байденом

Зеленський оприлюднив свій перший коментар із чотирьох речень щодо півторагодинної розмови з президентом США Джо Байденом.

"Завершив півторагодинну розмову з Джо Байденом. Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні", - йдеться на сторінці Зеленського в Twitter.

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