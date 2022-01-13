Про російські ультиматуми говорили в ОБСЄ: що відповіла Україна і який результат переговорного марафону

Про російські ультиматуми говорили в ОБСЄ: що відповіла Україна і який результат переговорного марафону

У підсумку Росія тільки на цьому тижні у трьох різних європейських містах і на трьох майданчиках почула одну і ту саму відповідь.

Відень став останнім майданчиком переговорів про так звані гарантії безпеки, які вимагає Росія. Уперше за столом переговорів була Україна. Міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау, який відкрив сьогодні засідання ОБСЄ у Відні заявив – нині ризик війни в Європі найвищий за останні 30 років.

Про те, що відповіла Україна на вимоги Росії і який власне результат цього переговорного марафону - 13 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Не можна розділити світ на сфери впливу і не можна вказувати іншим, в які альянси вступати. Це росіяни тільки на цьому тижні почули втретє сьогодні у Відні, на засіданні Постійної Ради ОБСЄ.

Головна відмінність цих переговорів у тому, що це вже не двостороння зустріч Росія-Сполучені Штати, як було у Женеві, і не переговори Росія-НАТО, як було в Брюсселі. Тепер за столом перемовин було 57 країн-членів ОБСЄ, і головне – там була Україна. Заява від України звучала за закритими дверима, утім як розповів постійний представник при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, українська сторона відкинула претензії Росії, йти чи не йти в НАТО, і заявила - повернення до сфер впливу не буде.

"Російська федерація утворила навколо себе пояс конфліктів і тепер заявляє про те, що їй не вистачає безпеки. Пропозиція перша очевидна - припинити втручання і підживлення цих конфліктів і безпека тієї самої Росії підвищиться", - зазначив він.

Росія знову повторила вимоги до НАТО згорнути інфраструктуру та не приймати до своїх лав Україну і Грузію. Ці гарантії росіяни хочуть письмово і негайно. А на зустрічну вимогу відвести російські війська від кордону з Україною і повернути їх до казарм Москва відповіла, що навіть обговорювати це не буде. Так сказав сьогодні глава МЗС Росії Сергій Лавров, назвавши вимогу неприйнятною. Сполучені Штати ультиматуми Росії називають шантажем і кажуть - готові продовжувати діалог, утім без погроз. Там повторюють, що в разі нападу на Україну ціна для Росії буде високою. Санкції можуть накласти особисто на Путіна. Також під санкції може потрапити прем'єр Росії, глава МЗС, урядовці і командувачі збройними силами. Такий законопроєкт оприлюднили американські сенатори.

У підсумку Росія тільки на цьому тижні у трьох різних європейських містах і на трьох майданчиках почула одну і ту саму відповідь – її вимоги не прийнятні. В Москві вже заявили – Кремль буде думати, чи продовжувати розмову далі.

Нагадаємо:

Для РФ, на думку очільника МЗС Дмитра Кулеби, переговори щодо так званих "гарантій безпеки" минули невдало. Українська сторона разом із партнерами продовжить працювати над втіленням комплексного пакету стримування РФ від нової хвилі війни в Європі.

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