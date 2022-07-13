Про що не слід говорити телефоном і якими месенджерами безпечніше користуватися - відповідь Держспецзв'язку

Росіяни не мають доступу до мереж українських операторів, тому вони не можуть напряму прослуховувати нас.

Прослуховувати телефонні розмови можуть лише легальні спецслужби при виконанні своїх завдань.

Про це повідомив очільник Держспецзв'язку Юрій Щиголь в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Якщо ми говоримо про те, чи прослуховують нас орки так, як прослуховуємо ми їх, то точно ні. Тому що вони не мають доступу до мереж наших операторів, це все передається в зашифрованому вигляді. Прослуховувати телефонні розмови можуть легальні спецслужби при виконанні своїх завдань", - пояснив Щиголь.

Щодо безпеки меседжерів, очільник Держспецзв'язку рекомендує користуватися тими, які мають відкритий код, тобто можна прослідкувати куди відправляються ваші переписки і дані. Серед них, зокрема додатки Signal та Briar.

Водночас Юрій Щиголь наголосив, що про українських військових взагалі не слід говорити по телефону.

"В першу чергу [не слід говорити] про наші Збройні сили, про місця їх розташування і про виконання завдань. У багатьох родичі зараз служать у військах, тому не слід випитувати у них інформацію, де вони знаходяться. Тому що не обов’язково вас можуть прослуховувати. Десь поряд може знаходитись людина, яка може бути агнентом російських спецслужб", - каже очільник Держспецзв'язку.

Крім того, за словами Щиголя, якщо ви проживаєте на тимчасово окупованих територіх то навіть через інтернет не варто обговорювати чутливі теми, "тому що всі мережі, на яких росіяни будують свої системи, прослуховуються".

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині російські загарбники почали видавати мешканцям картки російського мобільного оператора "Фенікс" (незаконна телекомунікаційна компанія, що надає послуги мобільного зв'язку на території "ДНР" - ред.).

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