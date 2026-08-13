Про це знають не всі: 10 нюансів і лайфхаків про призначення та отримання пенсії в Україні

Пенсія в Україні

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Оформлення пенсії в Україні часто ускладнюється бюрократичними тонкощами. Незнання дрібних деталей законодавства може коштувати пенсіонеру втрачених місяців виплат або суттєво заниженим розміром пенсії.

Сайт ТСН.ua розібрав 10 найважливіших питань та підводних каменів пенсійного законодавства, про які варто знати кожному: і тим, хто вже на пенсії, і тим, хто готується її оформити. Це призначення, перерахунок, врахування стажу, додаткові виплати, оформлення пенсії при роботі за кордоном тощо.

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Заява на пенсію: як не втратити кошти через запізнення

Згідно з законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», заяву про призначення пенсії за віком (у 60 років) можна подати без втрат коштів протягом чотирьох місяців: за місяць до 60-го дня народження і ще є три місяці після дня народження. Якщо подати на місяць раніше — документи приймуть, але пенсію нарахують тільки з дня, наступного після настання 60-річчя. Нарахування автоматичне, у випадку смерті такої людини раніше 60 років, інформація про це в режимі онлайн (при оформленні свідоцтва про смерть) потрапляє до Пенсійного фонду України (ПФУ) та до банку, в якому оформлена пенсійна картка. Пенсія не нараховується, а якщо вона вже була нарахована, то кошти блокуються і повертаються у бюджет ПФУ.

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Набагато важливіше подати заяву не пізніше, ніж за три місяці після дня народження. Тоді пенсію нарахують в повному обсязі, починаючи з 60 років +1 день і виплатять заднім числом за весь період. Якщо запізнитися хоча б на день — виплати призначать лише від дати подання заяви, а гроші за попередні місяці «згорають».

Відтермінування виходу на пенсію: чи справді це вигідно?

Так, законодавство заохочує тих, хто має необхідний стаж (35 років), але вирішує працювати далі й оформлює пенсію пізніше, ніж у 60 років. За кожен повний місяць відпрацьованого стажу після досягнення пенсійного віку (при відтермінуванні до 5 років) розмір пенсії збільшується на 0,5%. За кожен місяць відтермінування понад 5 років надбавка становить 0,75%. Коли відтермінувати вихід на пенсію на 5 років, пенсія зросте на 30%, на 7 років — на 63%.

Але є нюанс: якщо пенсіонер не оформить у 60 років навіть мінімальну пенсію (зараз 2595 грн), він за 5 років втратить 155,7 тис. грн, за 7 років — майже 218 тис. грн.

Збільшена пенсія через 5 років буде (за умови, що мінпенсія не зростатиме) 3373 грн, через 7 років — 4230 грн. Опускаючи розрахунки, матимемо: щоб вийти в нуль, пенсіонер повинен прожити 81 рік і 8 місяців після виходу на пенсію у 65 років (плюс 16 років і 8 місяців) і 78 років 1 місяць після виходу на пенсію у 67 років (плюс 11 років 1 місяць). Але за 5–7 років багато що зміниться: пенсії індексуватимуться, а для тих хто працює — навіть двічі на рік кожні два роки. Розрахунки показують: при індексації нарахованих пенсій на 10% щороку і зростанні мінпенсії також на 10% щороку, термін окупності відмови від пенсії буде відповідно 12 років і 6 місяців (пенсіонер має дожити до 77,5 років) та 7 років і 9 місяців (пенсіонер має дожити до 74 років і 9 місяців). Тому висновок — економічні підстави відмови від пенсії у 60 років в обмін на її збільшення у майбутньому є сумнівними.

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Пенсійний фонд не приймає трудову книжку через помилки: що робити?

Обдрукування в прізвищі, даті народження, відсутність чіткої печатки під записом про звільнення, виправлення дати або відсутність номера наказу — найпоширеніші причини відмови ПФУ зарахувати роки стажу. Проблема актуальна для стажу, набутого до 1 січня 2004 року. З 2004 року в Україні запрацював електронний Реєстр застрахованих осіб, і стаж рахується автоматично за сплаченими внесками (ЄСВ).

Алгоритм дій:

Звернутися до підприємства (або його правонаступника), де робився запис, для отримання уточнюючої довідки.

Якщо підприємство ліквідоване, звернутися до державного архіву за місцем реєстрації підприємства.

Якщо дані в архівах відсутні, стаж до 2004 року можна підтвердити через спеціальну Комісію при ПФУ за допомогою показань свідків (щонайменше двох, які працювали одночасно з вами та мають правильно оформлені документи про свою роботу).

Помилки у ПІБ, даті народження тощо, виявлені в активній трудовій книжці, може виправити роботодавець на підставі офіційного документа (паспорт, свідоцтво про народження).

Крайній захід: встановлення факту роботи у судовому порядку після отримання письмової відмови від ПФУ. Предмет позову: визнання дій Пенсійного фонду протиправними та зобов’язати зарахувати стаж. У 95% випадків суд стає на бік майбутнього пенсіонера, але процес може тривати рік і більше.

Оцифрування трудової книжки: як правильно зробити це заздалегідь

Після 10 червня 2026 року закінчився дедлайн по переведенню паперових трудових книжок в електронну форму (скан-копіювання). Паперова трудова книжка втратила статус головного документа про трудову діяльність, пріоритет перейшов до електронного реєстру ПФУ. Тим, хто вже оформляє пенсію, книжку оцифрують безкоштовно в офісі ПФУ при прийманні документів.

У молодших є два шляхи: довірити питання оцифровки працівнику відділу кадрів на підприємстві або зробити це самостійно. У другому випадку матимете 100% гарантію, що можливі неточності будуть виявлені вами завчасно і виправлені. Попросіть кадровика зробити якісні кольорові скани всіх сторінок вашої трудової, навіть порожніх. Це законно, роботодавець зобов’язаний надавати працівнику копії документів, що стосуються його роботи.

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Подальший шлях: зайти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою свого «Дія.Підпису» чи BankID у розділ «Відомості про трудову діяльність», завантажити підготовлені файли (вимоги до них викладено у постанові ПФУ 11-1, а саме: кольорові, формат .jpg або .pdf, розмір не більше 1 мб) та підписати заяву електронним підписом. Через кілька днів у кабінеті побачите статус «Прийнято» або роз’яснення, якщо ПФУ щось не сподобалося (наприклад, якась сторінка розмита) і доведеться переробити скан.

Зарахування до стажу для пенсії догляду за дитиною чи родичем

Збільшити страховий стаж можна навіть не працюючи, у двох випадках. Перший — час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Стаж зараховується одному з батьків, зазвичай матері, за умови, що вона в цей час не працювала (перебувала у декретній відпустці) і отримувала державну допомогу при народженні дитини чи догляду за нею. Враховується за свідоцтвом про народження дитини.

Другий — догляд за немічним родичем (ступінь спорідненості не має значення): особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю або престарілим, який досяг 80 років чи молодший, але потребує постійного догляду за висновком ЛКК — лікарської консультативної комісії. Той, хто доглядає, повинен бути працездатним (без інвалідності і не пенсійного віку), не працювати в цей час офіційно і отримати в органах соцзахисту компенсацію за надання послуг по догляду на непрофесійній основі (подається заява). Важливий нюанс: компенсацію має отримувати доглядач, а не особа, яка потребує догляду. Це допомога для осіб з інвалідністю чи надбавка на догляд для престарілих. Інакше стаж для пенсії врахований не буде.

Як перерахувати пенсію, не чекаючи 2 роки після її призначення

Автоматичний перерахунок пенсії для працюючих пенсіонерів відбувається раз на 2 роки (з 1 квітня). Та в окремих випадках можна зробити його раніше.

При звільненні з роботи. Якщо пенсіонер звільняється, він про це має провідомити у ПФУ у 10-денний термін. Йому одразу перерахують пенсію з урахуванням більшого стажу, актуального прожиткового мінімуму для непрацездатних та здійснять індексацію, яка не застосовувалася до працюючих.

При наданні нових документів: якщо ви знайшли довідку про додатковий стаж або зарплату до 2000 року, яку не подавали під час первинного оформлення.

При переході на інший вид пенсії: з пенсії по інвалідності або за вислугу років на пенсію за віком. Це вважається не просто перерахунком, а зміною виду виплати. ПФУ зобов’язаний переглянути справу, застосувавши нові показники, зокрема, сучаснішу середню заробітну плату по країні за останні 3 роки, що суттєво підвищує пенсію.

Як отримувати дві пенсії: за роботу в Україні та за кордоном

Це можливо, якщо потенціальний пенсіонер має офіційний стаж, достатній для призначення пенсії, як в Україні, так і в країнах ЄС, США та кількох інших. Для РФ та Білорусі ця норма не діє з 2023 року. Для отримання української пенсії наразі потрібно мати стажу: у 60 років — не менше 33 років, у 63 — від 23 до 33 років, у 65 — не менше 15 років. За кордоном стаж для пенсії — від 5 років у Німеччині (але пенсія при мінімальній зарплаті буде близько 118 євро, це 6000 грн) до 25 років у Польщі (пенсія при мінімальній зарплаті і стажі 25 років при досягненні 65 років буде 1800 злотих на руки або 18300 грн). Окремий момент — якщо в Україні бракує років для права на пенсію, ПФУ додасть іноземний стаж, щоб надати це право, але саму виплату розрахує лише за українські роки роботи. Наприклад, 65-річний чоловік має 18 років стажу у Польщі і 10 років стажу в Україні. Польська частина пенсії буде близько 1300 грн (18:25), а українська — 2595 грн. У сумі в перерахунку близько 16000 грн.

У яких випадках виплату пенсії можуть призупинити і що робити?

Пенсійний фонд має право призупинити нарахування пенсії якщо:

Пенсійною карткою не користувалися понад 6 місяців.

Непроходження ідентифікації. Стосується пенсіонерів з-поміж ВПО (внутрішньо переміщених осіб) або тих, хто перебуває за кордоном більше ніж 183 дні протягом року і не пройшов річну фізичну чи електронну перевірку.

ПФУ стало відомо (від самого пенсіонера чи податкової служби) про працевлаштування за спеціальністю для тих, хто отримує пенсію за вислугу року (вчителі, медики).

Що робити. У перших двох випадках подати заяву до ПФУ, пройти ідентифікацію (можна дистанційно через «Дія.Підпис» або через відеоконференцію з фахівцем ПФУ), після цього виплати відновлять разом із заборгованістю за всі місяці. У третьому випадку виплата пенсії припиняється повністю на весь період роботи.

Які надбавки та доплати можна отримати до пенсії

Окрім основного розміру пенсії, українці мають право на такі доплати:

За понаднормовий стаж. За кожен рік стажу понад 35 років (для чоловіків) та 30 років (для жінок) додається 1% від мінпенсії, наразі це 25,95 грн. Це наймасовіша надбавка: оціночно її мають близько 80% пенсіонерів або до 8 млн осіб.

Вікові надбавки (для тих, у кого пенсія менша 10340 грн): по досягненню 70 років — 300 грн на місяць, у 75 років — 456 грн, у 80 років — 570 грн. Оціночно отримує кожний третій пенсіонер (до 3,5 млн осіб).

Ще є надбавки, які має незначна кількість пенсіонерів, близько 1%: за особливі заслуги перед Україною (Герої України, орденоносці, матері-героїні, тощо), непрацюючі пенсіонери, які утримують неповнолітніх дітей, почесні донори. Детальний їх розгляд виходить за межі даної статті.

Пенсія ФОП: якою вона буде та як її збільшити

Більшість фізичних осіб-підприємців сплачують ЄСВ — 22% від мінзарплати. На зараз це 1902 грн 34 коп. на місяць, які при 35 роках стажу гарантують у 60 років мінімальну пенсію (2595 грн у 2026 році). Щоб заробити пенсію, яка б дорівнювала принаймні середній по країні (7272 грн, або у 2,8 раза вища за мінімальну), треба платити 6700 грн у місяць або у 3,5 рази більше.

Тому член Економічного дискусійного клубу економіст Олег Пендзин дав таку пораду:

«Пенсія нинішньої солідарної системи точно не вирішить проблем підприємця на старість. Ми довго чекаємо, поки держава створить умови для обов’язкової накопичувальної системи, але поки лише обіцянки. Тому майбутньому пенсіонеру потрібно думати про те, що вирішувати проблему пенсійних накопичень доведеться йому самому. Наприклад, щомісячно купувати на різницю у 4800 грн між мінімальним ЄСВ та ЄСВ із середньої зарплати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), валюту чи відкрити депозит. По суті, це є альтернативою накопичувальній пенсійній системі, тільки без допомоги держави».

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