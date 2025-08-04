"Пробач нас, пробач": у Києві попрощались із 6-річним Матвійчиком, якого вбили росіяни

Матвій Марченко / © ТСН

Реклама

На Київщині попрощалися із шестирічним Матвійчиком, якого вбила російська ракета. Матвій Марченко став однієї із жертв російського удару по житловому будинку столиці у ніч на 31 липня.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Ткачук.

На екрані QR-код, за яким можна знайти реквізити для допомоги родині загиблого Матвійчика.

Реклама

Матвій Марченко / © ТСН

Із квітами та іграшками біля маленької труни десятки людей: родичі, друзі, знайомі і незнайомі. Знесилені від болю втрати, із повними сліз очима батьки прощаються зі своїм 6-річним сином — Матвійком, якого вбила російська ракета.

«Пробач нас, пробач», — кажуть батьки біля труни.

Життя Матвія Марченка обірвалося через ракетний удар росіян по житловому будинку столиці у ніч на 31 липня. Квартира Марченків розташована на 6-му поверсі. Це була друга атака на столицю за ніч, і її, ймовірно, родина не почула, припускають знайомі. Діти спали у своїх ліжках. Внаслідок удару вибуховою хвилею у дитячій кімнаті знесло стіну. Її уламками 6-річного Матвія притисло до ліжка. Батьки і сусіди намагалися підняти плиту самотужки, але марно.

Рятувальникам вдалося витягнути Матвія з-під завалів зруйнованого підʼїзду непритомним, але ще живим. Більше години медики намагалися реанімувати хлопчика, проте від отриманих травм серце Матвійка зупинилося.

Реклама

6-річний Матвійчик був наймолодшою дитиною у родині Марченків. У момент удару у квартирі хлопчик перебував разом з батьками та своїм старшим 8-річним братом — Михайлом. У ту страшну ніч їм вдалося вижити.

Найстарший брат Матвійка — 12-річний Лев у момент удару знаходився у літньому дитячому таборі в іншому місті.

«Брат Льова, якому 12 років, тягав його всюди за собою, і Матвія всі знали, з Матвієм всі спілкувались і Матвій постійно щось таке веселе і добре робив, якось шуткував, по-дитячому, але всім хотілося його обійняти постійно. Він просто душа», — каже тренер загиблого Матвія Ігор Єфименко.

Ігор Єфименко — тренер Матвія з карате. Фото, яке розлетілось у медіа, розповідає тренер, було зроблене в травні цього року в один із найщасливіших для Матвійчика днів — того дня на змаганнях хлопчик виборов золоту медаль.

Реклама

«Це дуже старанна дитина, яка не виглядає на свої 6 років, яка в голові думає набагато старше. Це не дитина, а золото було. З усіма дружив, не було конфліктів. З усіма він грався постійно. До тренування, після, але на тренуванні він був максимально зосереджений», — каже Ігор Єфименко.

Матвійко займався плаванням, а упродовж останніх півтора року разом зі своїми старшими братиками відвідував один із столичних клубів карате. Попри свій юний вік, розповідає тренер, він був цілеспрямованим і серйозно ставився до тренувань. У свої шість років маленький каратист вже завоював близько шести медалей і мріяв стати чемпіоном.

Батьки Матвійчика говорити про те, що трапилося, поки не в змозі. Наразі в квартирі, де мешкала родина, жити неможливо, каже тренер. Тож спортивний клуб, в якому тренувався Матвій, збирає для них гроші на нове житло.

Поховали Матвійчика у рідному селі тата на Київщині. Загалом унаслідок ракетної атаки на столицю 31 липня загинула 31 людина, п’ятеро з них — це діти. Наймолодшому було всього 2 роки.

Реклама

Нагадаємо, у Києві 31 липня загинула 31 людина, у тому числі п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них — діти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 НАЖИВО! НОВИНИ 4 СЕРПНЯ - ПОНЕДІЛОК