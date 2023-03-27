"Пробачення не буде, підемо до кінця": батько зґвалтованої  на Закарпатті дівчинки розповів про свої наміри

Батько зґвалтованої на Закарпатті дівчинки, Віктор, вперше публічно прокоментував скандальне рішення Воловецького суду, який не відправив за ґрати трьох злочинців, через що викликало колосальний резонанс у суспільстві.

В ексклюзивному коментарі для ТСН.ua Віктор розповів подробиці ситуації та про наміри своєї родини.



"Я хочу йти далі в цій справі, поки не буде справедливого вироку. На місці нічого не залишається, продовжуємо боротись за справедливість. Хочу подякувати всій країні за підтримку, - категорично сказав нам Віктор. – Буду вимагати максимального строку для ґвалтівників. Спочатку справа була по одній статті, а в останній момент виявилось, що їм дали по два роки умовно".



На ключове запитання, яке збурило всю країну, чому змінили кваліфікацію злочину, Віктор відповів так:"Вирішили, що не було втручання в дитину, були сексуальні дії без проникнення".

"До нас були звернення від тієї сторони з проханням вибачити. Підходили до мене з проханням вибачити. Пробачення не буде, все буде до кінця, в суворому порядку, по максимуму. Я збираюсь їхати з донькою до Києва, щоб вона отримала там допомогу", - додав він.

З'ясувалося, що цей резонанс може стати причиною для звільнень багатьох посадовців на Закарпатті, які неналежним чином не відреагували на тяжкий злочин відносно дитини.

Наприклад, очільник Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко на своїй сторінці в Facebook заявив, що працівники територіальної громади, які є фігурантами справи, повинні бути не тільки звільнені, а й відповісти згідно законодавства.

"Вища рада правосуддя має розібратися із суддею, яка винесла вирок. Обласна прокуратура негайно повинна створити комісію і розстежити дії свого місцевого підрозділу. Стосовно місцевої територіальної громади: працівники освіти, служби у справах неповнолітніх, які фігурують у справі, повинні бути звільнені з роботи й відповісти за свої дії", - написав Чубірко.

"Зі свого боку, Закарпатська обласна рада готова надати можливість навчатися дівчинці в одному із комунальних закладів краю, де вона буде забезпечена проживанням, харчуванням і належними умовами", - уточнив він.

В коментарі для ТСН.ua Чубірко достатньо різко висловився стосовно роботи суду та територіальної громади: "Перед тим був випущений хабарник, голова ОТГ. Це історія буде вічно продовжуватись, поки не почнемо карати. За що відповідає керівник освіти, за що відповідають соціальні служби в цій ОТГ? Вони просто дурну зарплату після децантралізації, ні за що не відповідають і відбуваються такі речі. Я рахую, що вони мають написати заяви і просто піти геть звідти. Це буде чесно та справедливо".

Групове зґвалтування 14-річної дівчини: що відомо

25 березня стало відомо про групове зґвалтування 14-річної дівчини. Суд у Закарпатській області визнав підлітків, які разом зґвалтували односельчанку, винними та присудив їм по 5 років позбавлення волі. Однак їх звільнили від покарання, призначивши всім трьом 2 роки випробувального терміну. Після цього українці обурилися вироком суду.

У Воловецькому суді заявили, що обвинуваченим кваліфікували не зґвалтування, а вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням у тіло іншої особи – ч.3 ст.153 КК України. Вони отримали вирок у рамках санкцій, передбачених цією статтею.

26 березня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що взяв під особистий контроль резонансну справу.

Мешканець Зеленодольська зізнався, що зґвалтував і вбив жінку

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