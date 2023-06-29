Пробіг задом наперед 45 кілометрів: львів'янин подолав ультрамарафон, щоб зібрати кошти для ЗСУ

У Львові спортсмен Володимир Ханас пробіг 45 кілометрів задом наперед, щоб зібрати один мільйон гривень на закупівлю дронів для військових, йдеться в ТСН.

Разом з однодумцями спортсмен стартував з Площі Ринок, але інші рухаються традиційним способом, Володимира біг задом наперед. 39-річний спортсмен каже, що до незвичайного забігу готувався кілька місяців. “В травні я набігав в загальному 567 кілометрів, з них 200 кілометрів спиною вперед”, - розповідає він.

Нинішній ультрамарафон організував з однією метою: зібрати донати від своїх підписників для Збройних сил. Розробив спеціальний арт-джіпіес маршрут - дистанція повторює кордони України. “Дуже складний маршрут: по бруківці, тротуари, залізні колії, парки, підйоми, спуски, складний, мені тяжко навіть вгадати, який буде результат приблизно”, - додає спортсмен.

Карта ультрамарафону Володимира Ханаса

Біг заднім ходом поширений у США та Японії, навіть є чемпіонат світу саме з цього виду спорту. Практикувати його Володимир почав після того, як перехворів на “ковід”, вірус тоді дав ускладнення на ноги. “Кажуть якщо є травма колін, треба бігати заднім ходом, воно менше поболює і реабілітація швидше проходить”, - ділиться досвідом чоловік.

Взяти участь у марафоні закликає і своїх друзів. Утім, ті задом наперед бігти не наважуються. Усі 45 кілометрів вони супроводжували Володимира.

Свій марафон чоловік транслював у мережі, щоб збирати на дрони для військових. Збір триватиме до початку липня.

Володимир займається бігом уже десять років, він чемпіон України з 24 годинного марафону. Також срібний призер тріатлону - залізної дистанції. Тож друзі не дивуються, коли він фінішує вже за 5 годин.

Під час забігу Володимир впав, але каже, травми отримав незначні.

Представники Національного реєстру рекордів України зафіксували новий рекорд.

У Львові спортсмен Володимир Ханас пробіг 45 кілометрів задом наперед і встановив рекорд

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