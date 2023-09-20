Пробити прохід через “лінію Суровікіна”: Черник про те, чи зможуть ЗСУ вийти на Азовське узбережжя цього року

Якщо ЗСУ вдасться пробити прохід через “лінію Суровікіна” до початку сезону дощів, то є шанс доторкнутися до Північного Поазов'я.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua заявив військовий аналітик Петро Черник.

“Час точно не на боці Кремля, це всі дуже добре розуміють. Росія втрачає свій стратегічний потенціал, їм критично потрібна “передишка”. Але, на мою думку, її не буде”, — каже аналітик.

“На цю хвилину треба користуватися словами останнього командувача армії УПА Василя Кука, який казав: “Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги”. Але розуміємо, що будь-які війни закінчуються, і ця війна обов’язково закінчиться. Всі війни без винятку закінчуються якимись документами і ця війна закінчиться якимись документами. Важливо, щоб все закінчилося на нашу користь”, — зауважив Черник.

Під час відкриття “Рамштайну” 19 вересня міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що ЗСУ досягають стабільного прогресу в наступі і що час не на боці Кремля в цій війні. Коментуючи ці слова, військовий аналітик зазначив, що поділяє таку точку зору, бо дуже багато є завищених очікувань у нашому суспільстві стосовно швидкості наступу.

“Достатньо самого факту того, що 15-та армія світу наступає на другу армію світу, що ми зуміли проламати на південному плацдармі так звану лінію забезпечення — там все всіяне мінами, на один метр квадратний до п’яти вибухових пристроїв. Зараз бої точаться в другій лінії, вона слабша, ніж друга. Там знаходиться особовий склад, бліндажі та інші укріплення”, — зауважив Черник.

“Як тільки ми зуміємо проламати цей великий прохід у так званій “лінії Суровікіна”, то направду далі все може піти веселіше і є шанс доторкнутися до Північного Поазов'я. Але є нюанс — ми розуміємо, що все це повноцінно буде відбуватися в циклі сухої погоди. До кінця жовтня ми ще точно маємо час. Взимку погода буде гіршою і логіка бойових дій дещо зміниться. Правда цієї зими не буде все так само, як попередньої зими. Певна відмінність буде”, — резюмував експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЧЕРНИК з tsn.ua: Цієї зими ЗСУ будуть в зовсім ІНШИХ умовах! Заколот у РФ і стан Кадирова

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