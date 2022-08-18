Проблема Путіна - Лукашенко: Жданов висловився про наміри Кремля оголосити про відновлення СРСР

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що такий варіан розвитку подій цілком можливий. Адже кремлівський диктатор полюбляє числа - різні сакральні дати, свята чи ювілеї.

Про це експерт сказав в інтерв'ю сайту ТСН.ua.

Втім, тут є "дуже гарний запобіжник" - його колега, білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко, наголосив Жданов.

"Це головна проблема Путіна. Чому? Тому що Лукашенко не погоджується на інтеграцію Білорусі з Російською Федераціїєю. Він не хочу втручати білоруську армію у цю війну на стороні Росії. Чому? Тому що на цьому тримається його влада. Поки він самостійно ухвалює рішення і тримає армію під собою, то сидить у кріслі президента Білорусі. Як тільки поступиться або армією, або суверенітетом республіки, то він на цьму посту перебувати точно не буде. Його або власні еліти скинуть за таку зраду, або йго скинене Путін, бо Лукашенко стане головною його проблемою", - вважає військовий експерт.

Він наголосив, що у Кремлі дуже хотять оголосити про відновлення Радянського союзу.

Як повідомлялся, російський опозиціонер Андрій Піонтковський вважає, що режим президента Росії Володимира Путіна може "посипатися" внаслідок перевороту. У разі подальших успіхів ЗСУ на фронті, цей процес неминучий.

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