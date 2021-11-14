Проблеми з електрикою: чи дійсно в Україні можливі віялові відключення електроенергії

Проблеми з електрикою: чи дійсно в Україні можливі віялові відключення електроенергії

Востаннє в Україні масово відбувалися віялові відключення електрики понад 20 років тому.

Цього тижня з’явилися чутки про масові відключення світла на території цілих областей. Деякі мери міст та голови ОТГ заговорили про віялові відключення. Причина таких розмов — зупинка імпорту електрики з Білорусі.

Наскільки правдиві ці чутки і чи варто запасатись свічками, ліхтарями і теплими шкарпетками на зиму, йдеться 14 листопада у сюжеті ТСН.Тиждень.

В Україні існує чотири види генерації струму. Найбільша і найпотужніша — атомна. Вона дає країні основний потік струму. Теплова або балансуюча працює на вугіллі і вмикається періодично — у пікові години — коли струму від АЕС не вистачає. Як правило це зранку і ввечері, коли люди приходять з роботи і активно користуються електрикою. Ще є дуже дорога, але екологічна зелена енергія, яку дають гідро- вітро та сонячні станції. Останнім часом вона суттєво збільшили свою частку.

Навіщо ж тоді Україні електрика з Білорусі, якщо у нас так багато різних джерел енергії? Вся проблема — це ранкові і вечірні години. Атомні станції не вміють давати то багато електрики, то мало, вони працюють рівномірно. Більш гнучкі саме вугільні станції. Підкинув в топку зайву лопату — отримав більше струму. Перестав кидати — менше струму. Проте кількість вугілля на складах електростанцій цього року критично низька — вчетверо нижча за прийняту норму. Тому деякі мери міст та голови ОТГ і заговорили про віялові відключення.

Тим часом урядовці почали пошук, де взяти пікову електрику на вечір і ранок. Серед можливих варіантів була білоруська електрика.

Бити на сполох, чому держава не купує вугілля, галузеві експерти почали ще влітку. Прем’єр Денис Шмигаль пояснив все трьома словами — не було грошей. За його словами, вугілля закупили і воно їде до України.

Зупинку імпорту електрики з Білорусі – безпідставні чутки чи реальна небезпека

Та є ще одна велетенська проблема — 70 відсотків теплових станцій країни належать одній компанії. Ще більша монополія, 80%, на ринку вугілля, яке логічно йде на своїх ж ТЕС. Тож по суті рубильник віялових відключень зараз в одних приватних руках. І владу нині ставлять перед фактом.

Наприклад, минулого тижня Україна запросила аварійну допомогу у Білорусі набагато раніше календарної зими і за плюсової температури. А все через те, що одразу три енергоблоки компанії ДТЕК стали на ремонт і державна генерація не змогла підставити плече.

Раптом купити вугілля захотіли всі, навіть супер зелені країни. Бо російський газ б'є по кишені сильніше, ніж карбон по екології. Путін не упустив шанс познущатись, тому заблокував поставки вугілля з Росії і заборонив транзит вагонів з Казахстану. Білорусь своєю чергою заявила, що припиняє постачання електроенергії до України.

Очільник енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус зізнається, що ситуація справді "складнувата".

Саме тому у владі з’являються геть нестандартні варіанти розв’язання можливої енергетичної кризи. Наприклад, взяти і навантажити усе на атомку, що є ризиковано, бо тоді нема аварійного запасу. Є варіант використовувати газ замість вугілля. Це хоч дорого, але точно дешевше за народні бунти через віялові відключення.

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль категорично запевняє, що підстав для віялових відключень немає.

Нагадаємо, що у травні 2021 року НКРЕКП заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

13 травня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо сертифікації оператора передавання електроенергії відповідно до вимог ЄС, що передбачає введення заборони на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

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