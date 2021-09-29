Проблеми зі здоров'ям чи політичне протистояння: чому насправді подав у відставку мер Запоріжжя

Дату позачергових виборів у Запоріжжі має оголосити Верховна Рада.
У Запоріжжі пішов із посади очільник міста Володимир Буряк. Про свою відставку він заявив на сесії міської ради.
Про це йдеться 29 вересня у сюжеті ТСН.19:30.
За словами Буряка, він змушений скласти повноваження через стан здоров'я. Чоловік переніс три операції на серці.
"Лікарі рекомендують мені поберегти здоров’я, тому що попереду ще два обстеження, і який буде результат, ще побачимо. Але я маю намір піти з посади міського голови", — сказав Буряк.
Водночас, як повідомили джерела ТСН, головною причиною відставки є тривале протистояння з депутатським корпусом. Влітку одразу 5 фракцій міської ради об'єдналися в коаліцію і депутатська більшість кілька місяців бойкотувала сесії. У підсумку мер був змушений піти на поступки.
Відставку голови депутати ухвалили таємним голосуванням. Дату позачергових виборів у Запоріжжі має оголосити Верховна Рада.
Зазначимо, що у серпні 2021 року, в Запорізькій міськраді поліція провела обшуки.
Як повідомлялося, торік під час місцевих виборів Володимира Буряка вдруге було обрано міським головою. Він отримав майже 60% голосів виборців.