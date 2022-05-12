Процедура "екстракшн": Верещук пояснила, як можна врятувати бійців з "Азовсталі"

Процедура "екстракшн": Верещук пояснила, як можна врятувати бійців з "Азовсталі"

Серед українських захисників, які боронять територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі, майже половина мають тяжкі поранення.

Україна пропонує обміняти важкопоранених бійців, які перебувають на "Азовсталі", на полонених росіян за стандартними процедурами.

Наскільки це можливо, відповіла віцепрем'єрка-міністерка України Ірина Верещук в етері програми Сніданок з 1+1.

“Наразі тривають перемовини. РФ не погодилася на процедуру екстракшн. Вони пропонують лише капітуляцію. Як ви знаєте, наші хлопці не погоджують скласти зброю. На сьогодні є лише єдиний шлях - йти покроково. Спецоперація матиме декілька етапів. Перший етап - це евакуація важкопоранених”, - сказала Верещук.

Вона також нагадала, що перемовини, які раніше тривали про звільнення бійців, припинені.

"Ми почали новий раунд перемовин. Попередні завершені невдачею. Там перебувають сотні солдатів та офіцерів ЗСУ, Національної гвардії, Національної поліції, СБУ, Прикордонної служби та тероборони. Хлопців треба рятувати. Всі потребують порятунку", - додала вона.

Ірина Верещук про обмін важкопоранених військових та фільтрацію цивільних

Що це таке процедура "екстракція" або "екстракшн"

Екстракція або ексфільтрація — це тактична процедура або прийом, який полягає у швидкому вивезенні людей (як військових, так і цивільних) з ворожої території у безпечне місце. Зазвичай таку тактику застосовують у крайніх випадках, коли весь особовий склад може загинути. Екстракція буває двох видів: добровільна та примусова.

Добровільна — військові (або не тільки вони) адекватно розуміють ситуацію і не проти того, аби їх забрали у безпечне місце;

військові (або не тільки вони) адекватно розуміють ситуацію і не проти того, аби їх забрали у безпечне місце; Примусова — люди, з будь-яких причин, проти того, аби їх вивозили з ворожої території. У такому випадку їх ніхто не запитує і вивозить насильно, щоб зберегти життя (або ж потім ліквідувати чи заарештувати. В залежності від того, кого вивозять).

Нагадаємо, офіцер управління розвідки з полку "Азов" Ілля Самойленко заявив, що його підрозділ не може здатися в полон російським військам, бо має та виконує наказ тримати оборону маріупольського заводу "Азовсталь".

У Маріуполі противник продовжує зосереджувати основні зусилля на блокуванні та знищенні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь".

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